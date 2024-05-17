Лжесоцработницы украли у подмосковной пенсионерки более миллиона рублей

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Двух женщин, подозреваемых в краже крупной суммы у пенсионерки из Ногинска, задержала полиция, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, женщины пришли в квартиру пенсионерки, представились соцработницами и рассказали, что в России идёт замена пятитысячных купюр. Пенсионерка пригласила «соцработниц» на кухню, а сама пошла в комнату, чтобы принести деньги для обмена. Далее пока одна из злоумышленниц отвлекала хозяйку разговорами, вторая пошла в комнату и украла из шкафа более миллиона рублей, после чего обе скрылись», — говорится в сообщении.Полицейские смогли установить, на какой машине уехали злоумышленницы и задержали их на одной из улиц в городе Чехов. Лжесоцработницами оказались жительницы Челябинской области 27 и 29 лет. Они рассказали, что поделили между собой украденные деньги и потратили их на личные нужды.
Против задержанных завели уголовное дело по статье «Кража» и отпустили под залог. Сейчас полиция проверяет их причастность к другим аналогичным преступлениям.
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