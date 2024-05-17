Появились кадры пожара на НПЗ в Туапсе после атаки ВСУ

Фото: istock / O_Lypa
ВСУ атаковали беспилотниками НПЗ в Туапсе. Кадры пожара на объекте опубликовал телеграм-канал Shot.
На видеозаписи видно, как рядом с очагом возгорания образовался густой дым. В настоящее время пожар потушен, жертв удалось избежать. По предварительным данным, возгорание на НПЗ произошло из-за попадания одного беспилотника.
Прежде информацию об атаке ВСУ на российский регион подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что минувшей ночью ВСУ выпустили 44 беспилотника по Краснодарскому краю.
Также украинская сторона предприняла попытку атаки дронами Крыма, Белгородской и Курской областей.
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Прежде информацию об атаке ВСУ на российский регион подтвердили в Минобороны РФ. В ведомстве сообщили, что минувшей ночью ВСУ выпустили 44 беспилотника по Краснодарскому краю.
Также украинская сторона предприняла попытку атаки дронами Крыма, Белгородской и Курской областей.
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Анастасия Хохлова