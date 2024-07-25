Лжецелительницы украли у подмосковной пенсионерки драгоценности в носке

Видео: пресс-служба ГУ МВД по МО
Подольские полицейские задержали двух женщин по подозрению в том, что они обманом выманили ценности у местной пенсионерки, сообщает пресс-служба подмосковного главка МВД.
«По данным следствия, к 69-летней жительнице Подольска на Октябрьском проспекте подошла одна из злоумышленниц и рассказала, что видит у пожилой женщины серьёзное заболевание. Она предложила ей присесть на скамейку и провести защитный ритуал с помощью иголок. Затем к ним подошла знакомая «целительницы» и заявила, что на пенсионерке порча. И для избавления от вредоносного колдовства нужно принести фотографию и драгоценности, которые следует предварительно положить в чёрный носок и завязать», — говорится в сообщении.Доверчивая пенсионерка выполнила указания мошенниц. Затем одна из «целительниц» сожгла фотографию и отдала обратно носок, велев при этом не развязывать его до вечера. Дома пенсионерка обнаружила, что в носке вместо ювелирных украшений и денег лежат камни и бумага. Общий материальный ущерб превысил миллион рублей.
Полицейские задержали лжецелительниц в кафе на Симферопольском шоссе. Ими оказались ранее неоднократно судимые за мошенничество 37-летняя жительница Курска и 46-летняя жительница Хабаровского края. В ходе обыска у них нашли 30 тысяч рублей, пакет с ювелирными украшениями и носок с монетами, а также парик и тёмные очки.
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