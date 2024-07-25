Минобороны подтвердило крушение Ми-28 в Калужской области

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Вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области при выполнении планового полета. Об этом заявили в Минобороны РФ.
Сообщается, что вертолет упал в безлюдной местности. Экипаж погиб. На земле разрушений нет.
По предварительной версии, вертолет разбился из-за технической неисправности. Сейчас на месте крушения работает комиссия ВКС. Других сведений о произошедшем инциденте нет.
Двухместный боевой вертолет Ми-28 был построен по классической одновинтовой схеме и предназначался для поиска и уничтожения в условиях противодействия бронированной техники, живой силы противника на открытой и пересеченной местности.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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«В Калужской области при выполнении планового полета потерпел крушение вертолет Ми-28», — говорится в сообщении.
По предварительной версии, вертолет разбился из-за технической неисправности. Сейчас на месте крушения работает комиссия ВКС. Других сведений о произошедшем инциденте нет.
Двухместный боевой вертолет Ми-28 был построен по классической одновинтовой схеме и предназначался для поиска и уничтожения в условиях противодействия бронированной техники, живой силы противника на открытой и пересеченной местности.
Ранее губернатор Калужской области Владислав Шапша сообщил, что вертолет Ми-28 потерпел крушение в Жиздринском районе Калужской области. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова