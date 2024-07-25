У берегов Филиппин затонул танкер с 1,4 миллиона литров мазута

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У берегов Филиппин затонул танкер, перевозивший 1,4 миллиона литров мазута. Об этом сообщает агентство France Press.
Отмечается, что происшествие случилось в четверг. Судно стало переворачиваться и пошло на дно, после чего полностью потонуло вблизи Манилы.
Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста сообщил, что с тонущего танкера удалось спасти 16 членов экипажа из 17 имевшихся на борту. Ещё один человек пропал, его пытаются найти спасатели.
Также местные власти занимаются очищением воды от топлива, разлившегося в результате затопления танкера.
Накануне сообщалось, что в Атлантическом океане затонуло рыболовное судно с россиянами на борту. В результате произошедшего погибли шесть человек.
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Министр транспорта Филиппин Хайме Баутиста сообщил, что с тонущего танкера удалось спасти 16 членов экипажа из 17 имевшихся на борту. Ещё один человек пропал, его пытаются найти спасатели.
Также местные власти занимаются очищением воды от топлива, разлившегося в результате затопления танкера.
Накануне сообщалось, что в Атлантическом океане затонуло рыболовное судно с россиянами на борту. В результате произошедшего погибли шесть человек.
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Анастасия Чинкова