Для жителей поврежденного многоэтажного дома в Ростове-на-Дону развернули ПВР

14 января 2026, 05:14

Фото: iStock/gorodenkoff

В Ростове-на-Дону для жителей многоквартирного дома, поврежденного в результате атаки БПЛА ВСУ на регион, организовали пункт временного размещения. Об этом сообщил в своем Telegram-канале глава города Александр Скрябин.





Администрация развернула ПВР, где для местных жителей подготовили спальные места. Людей также обеспечили горячим питанием и напитками.



Напомним, что в ночь с 13 на 14 января украинские беспилотники совершили крупный налет на Ростов-на-Дону. В результате оказались повреждены несколько многоквартирных домов в западной части города, также произошло возгорание строений на территории одного из промышленных предприятий.





«На базе администрации Советского района организована горячая линия. Тел. +7 863 222 07 23», — добавил Скрябин.