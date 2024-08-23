МАГАТЭ получила сообщение об обломках беспилотника в 100 метрах от Курской АЭС

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МАГАТЭ получило сообщение об обнаружении обломков беспилотника на территории Курской АЭС, в 100 метрах от атомной станции. Соответствующая информация появилась на сайте организации.
«В связи с этим <...> Гросси подтвердил намерение лично оценить ситуацию на месте во время визита на следующей неделе», — указано в сообщении.В МАГАТЭ также предупредили, что военные действия вблизи АЭС серьезно угрожает мировой ядерной безопасности.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил, что в ночь на четверг, 22 августа, ВСУ пытались атаковать Курскую АЭС.
«Противник пытался сегодня наносить ночью удары по атомной электростанции. Международное агентство по атомной энергии проинформировано, обещают сами приехать и прислать специалистов для оценки ситуации», — заявил российский лидер.Российский лидер выразил надежду, что МАГАТЭ выполнит свое обещание.
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