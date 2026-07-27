Магнитогорская учительница скончалась после крупного ДТП в Абхазии

27 июля 2026, 12:54

Фото: istockphoto/dragana991

В больнице Сочи умерла 26-летняя учительница начальных классов школы № 65 имени Б. П. Агапитова Екатерина, получившая тяжелые травмы в результате аварии во время поездки в Абхазию. Об этом сообщил осведомленный источник, пишет «Российская газета».





Дорожно-транспортное происшествие произошло 14 июля. Женщина была доставлена в реанимационное отделение сочинской больницы в критическом состоянии. На протяжении 11 дней медики боролись за ее жизнь, однако травмы оказались несовместимыми с жизнью. Всё это время пострадавшая находилась в коме и была подключена к системам жизнеобеспечения.



Екатерина окончила педагогический вуз и работала в школе с младшими классами. Коллеги и руководство учебного заведения выражают глубокие соболезнования родным и близким.





«Для коллектива школы, учеников и их родителей это невосполнимая утрата. Екатерина Олеговна была настоящим профессионалом, человеком редкой душевной теплоты и безграничного терпения», — говорится в официальном сообщении школы.