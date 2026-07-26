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Малолетние вылетели из окна при ДТП в Подмосковье

Малолетние вылетели из окна в результате серьезного ДТП в Подмосковье
Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Московской области на трассе М-4 «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Инцидент случился днем 26 июля, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».



На кадрах с места событий видно, что у машины серьезно повредилась передняя часть: бампер раздробило, детали кузова разбросало по проезжей части. На месте работают сотрудники ДПС и спасательные службы.

По предварительным данным, водитель Mitsubishi не справился с управлением: автомобиль занесло на скользкой дороге, после чего его выбросило на металлическое барьерное ограждение. Удар пришелся на боковую часть кузова.

В салоне находились двое несовершеннолетних пассажиров — мальчики. В момент столкновения детей выбросило из салона через разбитое боковое стекло. Обоих госпитализировали в ближайшие медицинские учреждения, информация об их состоянии уточняется. Обстоятельства ДТП выясняются.

Никита Кротов

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