Малолетние вылетели из окна при ДТП в Подмосковье

26 июля 2026, 16:49

Малолетние вылетели из окна в результате серьезного ДТП в Подмосковье

Фото: istockphoto/Galina Vetertsovskaya

В Московской области на трассе М-4 «Дон» произошло дорожно-транспортное происшествие с участием легкового автомобиля. Инцидент случился днем 26 июля, сообщает Telegram-канал «МК: срочные новости».