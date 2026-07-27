ДТП в Сочи унесло жизни пятерых человек, включая троих детей

27 июля 2026, 11:13

Два взрослых и три ребенка погибли в ДТП в Сочи

Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Сочи в результате ДТП с участием внедорожника погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.