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ДТП в Сочи унесло жизни пятерых человек, включая троих детей

Два взрослых и три ребенка погибли в ДТП в Сочи
Фото: istockphoto/Aleksei Andreev

В Сочи в результате ДТП с участием внедорожника погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.



Авария произошла в воскресенье в 22:10 по московскому времени. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на мокрой дороге превысил скорость на дублере, не справился с управлением и совершил наезд на портал тоннеля.

Еще троих детей госпитализировали, уточнили в полиции. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее жуткое лобовое ДТП с фурой произошло в Удмуртии, погибли два человека. ​Подробности в нашем материале.

Никита Кротов

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