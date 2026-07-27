ДТП в Сочи унесло жизни пятерых человек, включая троих детей
В Сочи в результате ДТП с участием внедорожника погибли пять человек, включая троих несовершеннолетних. Об этом сообщает ГУ МВД России по Краснодарскому краю.
Авария произошла в воскресенье в 22:10 по московскому времени. По предварительным данным, 42-летний водитель автомобиля Toyota Land Cruiser на мокрой дороге превысил скорость на дублере, не справился с управлением и совершил наезд на портал тоннеля.
Еще троих детей госпитализировали, уточнили в полиции. По факту происшествия проводится проверка.
Ранее жуткое лобовое ДТП с фурой произошло в Удмуртии, погибли два человека. Подробности в нашем материале.
Читайте также: