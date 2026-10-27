Майкл Джексон пытался изнасиловать туристку на пляже
Во Флориде арестовали 50-летнего Майкла Джексона, обвиняемого в попытке изнасилования 29-летней туристки. Об этом сообщает портал WFLA.
По данным офиса шерифа округа Пинеллас, все произошло возле входа на пляж в городе Сент-Пит-Бич. Мужчина преследовал девушку на машине, пока она шла к парковке, после чего подошел к ней и набросился.
Как говорится в материалах дела, злоумышленник повалил жертву на землю, снял с нее шорты и нижнее белье, после чего попытался совершить сексуальное насилие. Во время нападения мужчина заявил, что у него «десять лет не было секса».
Заметившие происходящее прохожие вмешались, оттащили американца от девушки и вызвали полицию. Однако до приезда правоохранителей злоумышленник скрылся с места преступления на своем автомобиле. После скоростной погони его задержали.
Джексона обвинили в попытке сексуального насилия, незаконном лишении свободы и ропытке скрыться от полиции.
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