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Майкл Джексон пытался изнасиловать туристку на пляже

Американца арестовали за попытку изнасилования туристки на пляже
Фото: iStock/lucky-photographer

Во Флориде арестовали 50-летнего Майкла Джексона, обвиняемого в попытке изнасилования 29-летней туристки. Об этом сообщает портал WFLA.



По данным офиса шерифа округа Пинеллас, все произошло возле входа на пляж в городе Сент-Пит-Бич. Мужчина преследовал девушку на машине, пока она шла к парковке, после чего подошел к ней и набросился.

Как говорится в материалах дела, злоумышленник повалил жертву на землю, снял с нее шорты и нижнее белье, после чего попытался совершить сексуальное насилие. Во время нападения мужчина заявил, что у него «десять лет не было секса».

Заметившие происходящее прохожие вмешались, оттащили американца от девушки и вызвали полицию. Однако до приезда правоохранителей злоумышленник скрылся с места преступления на своем автомобиле. После скоростной погони его задержали.

Джексона обвинили в попытке сексуального насилия, незаконном лишении свободы и ропытке скрыться от полиции.

Лидия Пономарева

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