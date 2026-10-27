Майкл Джексон пытался изнасиловать туристку на пляже

27 октября 2026, 09:36

Американца арестовали за попытку изнасилования туристки на пляже

Фото: iStock/lucky-photographer

Во Флориде арестовали 50-летнего Майкла Джексона, обвиняемого в попытке изнасилования 29-летней туристки. Об этом сообщает портал WFLA.