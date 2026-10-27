С сыном японского миллиардера расправились во Вьетнаме
Сына японского миллиардера и основателя корпорации SFCG Кэнсина Осимы застрелили во Вьентьяне. Об этом сообщило издание Tokyo Reporter.
Погибшим оказался Есихито Осима, владевший лизинговой компанией LALCO, которая работает в Лаосе. По словам местного активиста Джозефа Акаравонга, трагедия произошла 14 октября около 21:10 на парковке жилого комплекса. Он опубликовал запись с камеры видеонаблюдения, которая якобы запечатлела момент расправы.
О смерти Осимы 19 октября объявили на странице LALCO в социальной сети. Причина смерти в заявлении не называлась, а позже публикацию удалили. Лаосские СМИ и правоохранительные органы информацию о произошедшем пока не обнародовали.
Ранее сообщалось, что 93-летняя жительница японской префектуры Сика помогла полиции задержать мошенника, пытавшегося похитить ее банковскую карту.
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