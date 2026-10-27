Жительница Японии задушила двух младенцев и спрятала их тела
В Японии прокуратура города Фукуока 26 октября предъявила 29-летней женщине обвинения в убийстве двух новорождённых сыновей и сокрытии их тел. Об этом сообщил новостной портал FNN Prime Online.
Как полагает следствие, первый ребёнок появился на свет в июне 2025 года в доме женщины в городе Окава. После родов младенца задушили, поместили в полиэтиленовый пакет и выбросили в оросительный канал. Спустя несколько дней тело малыша с неотрезанной пуповиной нашли рядом с водосбросом.
Второй случай, по данным правоохранителей, произошёл в июле 2026 года. Женщина вновь родила дома мальчика, затем лишила его жизни и спрятала тело в шкафу. О случившемся стало известно, когда мать оказалась в больнице. Медики уведомили полицию о том, что у пациентки недавно прошли роды.
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