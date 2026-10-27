Жительница Японии задушила двух младенцев и спрятала их тела

27 октября 2026, 06:58

Фото: iStock/eranicle

В Японии прокуратура города Фукуока 26 октября предъявила 29-летней женщине обвинения в убийстве двух новорождённых сыновей и сокрытии их тел. Об этом сообщил новостной портал FNN Prime Online.