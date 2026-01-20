Майнинг-ферму с 18 устройствами для добычи криптовалюты обнаружили в Дагестане
Майнинг-ферму с 18 устройствами для добычи криптовалюты обнаружили в селе Унцукуль в Дагестане. Об этом сообщили в министерстве энергетики и тарифов республики.
По информации специалистов филиала «Дагэнерго», каждое устройство имело мощность около 3,5 кВт. Общая установленная мощность фермы составляла порядка 63 кВт.
На место прибыли представители энергокомпании, оперативная группа и правоохранительные органы. Всё оборудование изъяли для выяснения обстоятельств. Об объеме причиненного ущерба ведомство не сообщило.
