На Кубани в пожаре в частном доме погибли женщина, двое детей и младенец
Женщина и трое детей погибли при пожаре в частном доме в Краснодарском крае. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.
Трагедия произошла ночью 20 января в станице Холмской Абинского района. Сообщение о возгорании в доме на улице Демьяна Бедного поступило в МЧС около трех часов ночи.
К моменту прибытия пожарных здание полностью охватило огнём. Пожар ликвидировали на площади 50 квадратных метров. При разборе завалов спасатели обнаружили тела четырёх человек. Среди погибших — женщина и трое детей: девяти и шести лет, а также младенец в возрасте менее месяца. Причины возгорания устанавливаются, проводится проверка.
Читайте также: