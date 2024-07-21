Майор ВСУ застрелил пограничника, с которым застал жену в отеле Тернополя

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Сегодня ночью, 21 июля, в отеле Тернополя майор ВСУ застал свою жену с сержантом одного из пограничных отрядов и из ревности застрелил его. Об этом со ссылкой на местной издание «Тернополяне» сообщает РБК. Мужчина выстрелил в оппонента шесть раз, говорится в сообщении.
По данным издания, все произошло в три часа ночи на улице Степана Бандеры. Как отмечает портал «Главное», инцидент зафиксировали в гостинице Stella, майор расстрелял пограничника из служебного пистолета Glok-17. По информации издания «Цензор», погибшему было 25 лет.
Уточняется, что майора ВСУ собираются обвинить в умышленном убийстве и решают вопрос о его аресте на время следствия.
Ранее сообщалось, что житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников ТЦК, которые хотели его задержать. Сотрудники украинского военкомата проверили мужчину по базе данных и увидели, что он — уклонист.
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Уточняется, что майора ВСУ собираются обвинить в умышленном убийстве и решают вопрос о его аресте на время следствия.
Ранее сообщалось, что житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников ТЦК, которые хотели его задержать. Сотрудники украинского военкомата проверили мужчину по базе данных и увидели, что он — уклонист.
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Данил Пономарев