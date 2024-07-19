Одессит со стрельбой отбился от «могилизаторов» из военкомата

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Житель Одессы со стрельбой смог отбиться от сотрудников военкомата, которые хотели его задержать. Об этом сообщает издание «Страна.ua».
Инцидент произошел у рынка «Привоз». Сотрудники украинского военкомата проверили мужчину по базе данных и увидели, что он — уклонист.
Последний не растерялся и достал пистолет, после чего сделал несколько выстрелов в воздух. Стрелявшему удалось скрыться от правоохранителей.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Последний не растерялся и достал пистолет, после чего сделал несколько выстрелов в воздух. Стрелявшему удалось скрыться от правоохранителей.
Напомним, на Украине с февраля 2022 года введен режим всеобщей мобилизации. Выезд из страны мужчин в возрасте от 18 до 60 лет на период действия военного положения запрещен.
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Екатерина Коршунова