В Харькове неизвестный мужчина открыл стрельбу по прохожим

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В Харькове неизвестный мужчина на улице внезапно начал палить по случайным прохожим. Инцидент произошёл на улице Льва Ландау.
Как сообщает украинское издание «Страна.ua», он успел произвести несколько выстрелов из автоматического оружия. Местные паблики пишут, что мужчина продолжает разгуливать по улицам, стреляя во все стороны. Официального подтверждения властей, также как и данных о пострадавших в результате стрельбы, пока не поступало.
Днём ранее, 19 июля, сообщалось о стрельбе в Одессе. Мужчина выстрелил в воздух при попытке его задержания сотрудниками территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкоматов - прим. ред.). Сообщалось также, что толпа людей перекрыла дорогу машине, в которой ехали военкомы.
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Александр Бойцов