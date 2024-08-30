МАК подготовил промежуточный отчет после крушения SSJ-100 в Подмосковье

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Промежуточный отчет после крушения самолета SSJ-100 под Коломной, которое случилось 12 июля, подготовили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК), говорится в сообщении ведомства.
«Межгосударственный авиационный комитет (МАК) информирует о том, что Комиссия МАК по расследованию авиационного происшествия с самолетом RRJ-95LR-100 (RA-89049), произошедшего 12 июля 2024 года в районе д. Апраксино Коломенского района Московской области, подготовила промежуточный отчет»,— сообщили там.SSJ-100 упал в лесу, погибли три члена экипажа. Сообщалось, что лайнер летел в авиагавань «Внуково» с ремонтного завода, однако рухнул в районе населенного пункта Апраксино. Расследование продолжается.
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