Мужчина сделал себе обрезание, через день не смог подняться на ноги, а через 2 месяца — умер

Житель Краснодара Артема Таран решил сделать процедуру обрезания в 36 лет. Причиной стала не религия или предубеждения, а боль в паху. Мужчина пожелал избавиться от мучений и спокойно жить, однако это ему было не суждено. В материале «Радио 1» расскажем об этом трагическом случае.