Мужчина сделал себе обрезание, через день не смог подняться на ноги, а через 2 месяца — умер

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Житель Краснодара Артема Таран решил сделать процедуру обрезания в 36 лет. Причиной стала не религия или предубеждения, а боль в паху. Мужчина пожелал избавиться от мучений и спокойно жить, однако это ему было не суждено. В материале «Радио 1» расскажем об этом трагическом случае.
Не боялся операцииАртем был единственным сыном в семье, за своим здоровьем он тщательно следил.
«Сын иногда страдал от воспалений, но ему назначали таблеточки, он лечился», — рассказывала «КП–Кубань» мать Артема Вера Ивановна в 2022 году.
Позже стал актуален вопрос об операции, мужчина искал лучших врачей в Краснодаре. В результате он пошел под нож к известному урологу Евгению Мучнику.
Обрезание не вызывало у краснодарца страха, большинство вообще считают ее косметической. Разумеется, есть нюанс в виде неприятного восстановления, но оно довольно быстро подходит к концу.
Утром 29 апреля Тарана прооперировали. 30 апреля у россиянина было день рождение и он собирался праздновать его с девушкой. Однако осложнения не заставили себя долго ждать — ночью он почувствовал сильнейшее недомогание, температура тела поднялась до 39 градусов, началась рвота.
Никто из родственников сначала не связывал плохое самочувствие с прошедшей операцией. Мол, он просто где-то простыл или отравился.
Фото: istock / Jacob Wackerhausen
Врач был на рыбалкеК утру Артему стало еще хуже — он уже не мог встать с кровати. Родители мужчины долгое время пытались связаться с врачом, который в тот момент был на рыбалке. Когда медик взял трубку, он заверил, что это точно не из-за операции, но все же приехал осмотреть.
Медик посетовал лишь на чрезмерно тугую перевязку, ослабил ее, выписал обезболивающее и ушел.
Мужчине становилось только хуже. Скорая помощь приезжала несколько раз, но фельдшеры разводили руками. По-настоящему стало страшно, когда на теле появились странные пятна и кровоточащие волдыри. Только тогда Артему экстренно назначили антибиотики, но было уже поздно.
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Развилась гангрена
«Скорая повезла его в краевую больницу. Там сказали, что он очень тяжелый, и впервые предположили, что это гангрена», — вспоминает мать.Два месяца эта страшная болезнь пожирала мужчину, номедики не смогли сохранить ему жизнь.
Такую гангрену во время Великой Отечественной войны называли газовой. Много военнослужащих погибали от нее и отсутствия антибиотиков. Как так вышло, что Артема не смогли спасти от недуга в современное время — большой вопрос к врачам.
С тех пор прошло уже два года. Уголовное дело возбуждено, проведено множество экспертиз. Однако виновник до сих пор не найден. СК России назначил повторную судебно-медицинскую экспертизу.
В то же время, врач-уролог Евгений Мучник продолжает работать в краснодарских частных клиниках. Скорее всего, никакого наказания за случившееся с Тараном он не понесет, ведь в таких делах срок давности привлечения к уголовной ответственности составляет 2 года.
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