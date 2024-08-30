СК открыл дело по факту сброса ВСУ бомбы в Курской области

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Уголовное дело по факту сброса бомбы боевиками ВСУ в Курской области на мост через реку Сейм открыл Следственный комитет, сообщили в ведомстве.
«…В результате произошедшего пострадала семья из трех человек, передвигавшихся на гражданском автомобиле. Вследствие полученных телесных повреждений мужчина погиб, местонахождение его жены и дочери устанавливается», — сказано в сообщении.Уточняется, что все произошло накануне в четверг, 29 августа, в Глушковском районе. В СКР также добавили, что еще одному пострадавшему в результате инцидента оказали медпомощь.
Украинские радикалы напали на Курскую область ранним утром, 6 августа, ожесточенные бои в регионе продолжаются до сих пор.
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Никита Кротов