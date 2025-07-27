МАК расшифровал часть данных с «черных ящиков» Ан-24, разбившегося в Приамурье

27 июля 2025, 09:32

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал часть данных с бортовых самописцев самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области.





В полночь 25 июля «черные ящики» были доставлены в Москву. На них имелись следы воздействия высоких температур. Специалисты вскрыли контейнеры и начали извлекать данные.



Как сообщается, хранившаяся в одном из них магнитная лента – носитель параметрической информации – была уничтожена огнем. При этом сама информация речевого самописца сохранилась, сейчас ее анализируют.

«До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано», — говорится в пресс-релизе.