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МАК расшифровал часть данных с «черных ящиков» Ан-24, разбившегося в Приамурье

Фото: iStock/Sergey Tinyakov

Межгосударственный авиационный комитет (МАК) расшифровал часть данных с бортовых самописцев самолета Ан-24, потерпевшего крушение в Амурской области.



В полночь 25 июля «черные ящики» были доставлены в Москву. На них имелись следы воздействия высоких температур. Специалисты вскрыли контейнеры и начали извлекать данные.

Как сообщается, хранившаяся в одном из них магнитная лента – носитель параметрической информации – была уничтожена огнем. При этом сама информация речевого самописца сохранилась, сейчас ее анализируют.

«До момента столкновения самолета с земной поверхностью отказов систем воздушного судна, предварительно, не зафиксировано», — говорится в пресс-релизе.
Лидия Пономарева

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