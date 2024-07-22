МАК: Упавший под Москвой SSJ 100 превысил заданную скорость и стал пикировать

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Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне стало превышение заданного скоростного режима с последующим пикированием. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
По информации МАК, сначала пилоты активировали автомат тяги, а затем на высоте в 550 футов включили автопилот. Крылатая машина стала пикировать на пятой минуте, а при снижении обе системы выключились.
Самолет Sukhoi Superjet рухнул 12 июля. Пассажиров на воздушном судне не было, погибли три члена экипажа.
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«Полным отклонением экипажа БРУ (Боковая ручка управления) по тангажу на себя снижение остановить не удалось», — говорится в сообщении МАК.
Самолет Sukhoi Superjet рухнул 12 июля. Пассажиров на воздушном судне не было, погибли три члена экипажа.
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Никита Кротов