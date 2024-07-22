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МАК: Упавший под Москвой SSJ 100 превысил заданную скорость и стал пикировать

22 июля 2024, 19:21
Фото: istockphoto/Gudella

Фото: istockphoto/Gudella

Причиной крушения самолета Sukhoi Superjet 100 в подмосковной Коломне стало превышение заданного скоростного режима с последующим пикированием. Об этом сообщили в Межгосударственном авиационном комитете (МАК).
По информации МАК, сначала пилоты активировали автомат тяги, а затем на высоте в 550 футов включили автопилот. Крылатая машина стала пикировать на пятой минуте, а при снижении обе системы выключились.

«Полным отклонением экипажа БРУ (Боковая ручка управления) по тангажу на себя снижение остановить не удалось», — говорится в сообщении МАК.



Самолет Sukhoi Superjet рухнул 12 июля. Пассажиров на воздушном судне не было, погибли три члена экипажа.

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#коломна
СК РФ: вдову бойца СВО выгнал арендатор из ее же магазина в Подмосковье
СК РФ: вдову бойца СВО выгнал арендатор из ее же магазина в Истре
22 июля 2024, 19:40

Фото: istockphoto/Dzurag

Вдову бойца спецоперации выгнал из ее же магазина арендатор. Об этом в Telegram-канале сообщил Следком. Все случилось в подмосковной Истре.
«Возбуждено уголовное дело по признакам преступлений, предусмотренных пунктом «в» части второй статьи 161, части первой статьи 330 УК (грабеж, самоуправство)», — говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что злоумышленник забрал себе всю выручку из кассы, а также ключи владелицы магазина, а торговать тем, что осталось, продолжил сам.

Дело находится под контролем центрального аппарата Следкома. Глава ведомства Александр Бастрыкин поручил доложить о ведении уголовного производства.

Ранее сообщалось, что боец СВО попросил защитить его родителей от нападок со стороны соседей.

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В КБР оштрафовали восемь человек, не вставших во время исполнения гимна России
22 июля 2024, 19:11

Фото: iStock/Karl-Hendrik Tittel

Мировой суд в Нальчике оштрафовал восьмерых жителей Кабардино-Балкарии за неуважение к гимну РФ. Об этом сообщила объединенная пресс-служба судебной системы республики, передает РИА Новости.
Инцидент произошел во время церемонии вручения аттестатов в школе № 33 в Нальчике. Несколько родителей не встали во время исполнения гимна России.

Уточняется, что размер штрафа составляет три тысячи рублей. Согласно информации источника, еще одно дело будет рассмотрено в ближайшее время.

Ранее сообщалось, что депутата районного собрания от КПРФ в Калужской области Александра Лепендина оштрафовали за то, что он не встал во время гимна России. Парламентарию выписали штраф на сумму пять тысяч рублей.

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«Молила о помощи и кричала»: Что известно о смертельном пожаре на квесте в Махачкале
Число жертв пожара во время квеста в Махачкале выросло до двух
22 июля 2024, 19:10

Фото: iStock/OlgaMiltsova

В ночь на 22 июля в Махачкале случилась страшная трагедия в одном из развлекательных квест-парков. 19-летняя Асият и ее 25-летняя подруга Мадина, которые пришли вместе с друзьями в «Дом ужасов», погибли. На тот момент они проходили один из хоррор-квестов. С ними также присутствовали 21-летний супруг Асият Саид и парень Мадины.
О подробностях трагедии расскажет редакция «Радио 1».

Запертые в огне девушки


Во время прохождения квеста аниматор посадил одну из девушек на стул и приковал наручниками. После чего он облил бензином перчатку и поджег ее «для большего адреналина». В это же время в подвале работала бензопила, которая также загорелась. После этого огонь перешел на тару с бензином, а затем и на все подвальное помещение.

Супруг Асият Саид снял футболку и попытался сбить огонь, однако у него ничего не получилось. Тогда он побежал за огнетушителем, но мужчине было тяжело ориентироваться в темноте и в незнакомом пространстве.

В это время Асият осталась с подругой Мадиной и пыталась потушить ее. Она позвонила своей матери, сильно кашляла в трубку. В итоге девушка задохнулась, надышавшись угарным газом.

Саид нашел противогаз и вернулся в комнату за девушками. Из-за большого количества дыма ничего не было видно, мужчина руками нащупал чье-то тело и стал его вытаскивать. Позже выяснилось, что это была его супруга.

Почему произошел пожар

Во время представления аниматор решил усилить чувство страха, что и послужило причиной пожара. У Мадины и Асият не было шансов – одна из девушек была прикована к креслу, вторая мужественно попыталась спасти подругу, но надышалась угарным газом и умерла в медучреждении.

В момент возгорания, Мадина кричала что есть силы и молила о помощи. В больницу она попала полностью обгоревшая и скончалась через 5 часов. Сердце Асият остановилось сразу по прибытию в стационар от отравления газом.

Побег аниматора из горящего здания

Один из свидетелей инцидента сообщил, что очевидцы также вытащили из горящего здания несколько молодых людей. По словам сестры погибшей Асият, аниматор сначала пытался помочь, однако затем сбежал. Родственница утверждает, что в подвале не было никакой противопожарной системы. Согласно некоторым данным, квест работал нелегально.

Кто виноват в гибели девушек

Восемнадцатилетний аниматор, который устроил пожар, вскоре был задержан. На допросе он заявил, что трагедия произошла из-за абсолютной случайности. По его словам, он переборщил с количеством бензина.

«Стал стряхивать горящую перчатку. Стряхнул — она слетела с руки. И всё начало гореть моментально», – заявил аниматор.
Следственное управления СК по региону возбудило уголовное дело по факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух лиц.

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Сын российского губернатора погиб в ДТП
Mash: cын губернатора Саратовской области Бусаргина погиб в ДТП
22 июля 2024, 18:50

Фото: iStock/Bilanol

Два человека, в том числе сын губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, погибли при столкновении двух легковых автомобилей и грузовика в Саратове. Об этом пишет ТАСС.
Уточняется, что погибшему молодому человеку было 16 лет. Авария произошла около 14:00 мск в Волжском районе на улице Соколовой.

В результате ДТП два человека скончались, 20-летний водитель пострадал. На опубликованном в сети ролике видно, как кузов автомобиля получил серьезные механические повреждения, от столкновения машина буквально сложился в гармошку. Согласно информации Telegram-канала Mash, сын губернатора Саратовской области несколько лет занимался экстремальным вождением.

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Известны обстоятельства крушения SSJ 100 в Подмосковье
Специалисты МАК установили обстоятельства крушения SSJ 100 под Коломной
22 июля 2024, 18:00

Фото: istockphoto/Sergey Tinyakov

Обстоятельства крушения самолета Sukhoi Superjet 100 под Коломной установили специалисты Межгосударственного авиационного комитета (МАК). Отмечено, что крылатая машина превысила заданный скоростной режим и стала пикировать.
«На шестой минуте полета на скорости 320 узлов (работала звуковая сигнализация Overspeed) самолет перешел на снижение с увеличением угла тангажа на пикирование. Полным отклонением экипажа БРУ по тангажу на себя снижение остановить не удалось», - сказано в заявлении МАК.

Самолет SSJ-100 упал 12 июля во время полета из Луховиц в авиагавань «Внуково». По предварительной информации, он летел с завода после ремонтных работ. На борту было три человека, все являлись членами экипажа.

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#коломна
#крушение
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Журналистку Курмашеву осудили на 6,5 лет колонии по делу о «фейках» про армию
22 июля 2024, 17:49

Фото: istockphoto / Rawf8

В декабре прошлого года было возбуждено дело о «фейках» против Алсу Курмашевой.

«Алсу Курмашева, журналистка татаро-башкирской службы «Радио Свобода» (деятельность признана нежелательной в России), была приговорена к шести с половиной годам колонии общего режима по делу о распространении «фейков» про армию», — сообщили в РБК.

Из карточки дела на сайте суда следует, что обвинительный приговор был вынесен 19 июля.

По версии обвинения, ложная информация содержалась в книге Курмашевой «Нет войне. 40 историй россиян, выступающих против вторжения в Украину». Она была опубликована в ноябре прошлого года в интернете на сайте «Idel.Реалии», который был признан иностранным агентом.

Курмашева была арестована в октябре прошлого года за неисполнение обязанности по представлению документов для включения в реестр иностранных агентов. В декабре того же года против неё возбудили новое дело по статье о распространении «фейков» про российскую армию.

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Гладков сообщил о ранении двоих детей при атаке со стороны ВСУ под Белгородом

В Башкирии задержали стрелка, ранившего девочку под козырьком подъезда

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#приговор
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#информация
#всу
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Гладков сообщил о ранении двоих детей при атаке со стороны ВСУ под Белгородом
22 июля 2024, 17:43

Фото: istockphoto/maxim4e4ek

Двое детей ранены в результате атаки со стороны боевиков ВСУ под Белгородом. Об этом сообщил глава Белгородской области Вячеслав Гладков в Telegram-канале. Чиновник отметил, что все произошло в Никольском.
«У одного мальчика осколочное ранение ноги и лица, у второго – поверхностные осколочные ранения грудной клетки, предплечья и ноги», — написал глава региона.

Гладков добавил, что пострадавших отправили в больницу. Кроме того, сообщается, что при ударе украинских националистов повреждены пять машин, в десятке домов осколки снарядов повредили заборы, крыши и окна.

В частности, у одного из домов в Вергилевке пробиты крыша и летняя кухня. Повреждения получил один социальный объект.

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#вячеслав гладков
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Сооснователя Рунета Солдатова посадили на два года
22 июля 2024, 17:36

Фото: istockphoto / gorodenkoff

Одного из создателей Рунета приговорили к двум годам лишения свободы за злоупотребление полномочиями.
Савеловский районный суд Москвы признал бывшего заместителя министра связи, одного из создателей российского сегмента интернета Алексея Солдатова виновным в злоупотреблении полномочиями. Приговор был вынесен 22 июля по части 1 статьи 201 Уголовного кодекса Российской Федерации, которая предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до четырёх лет.

«Суд назначил Солдатову два года колонии общего режима. Также были вынесены приговоры другим фигурантам дела — бизнес-партнёрам Солдатова Евгению Антипову и Андрею Шкиттину», — сообщила об этом в комментарии для РБК его адвокат Екатерина Чупарнова.

Уголовное дело в отношении Солдатова было возбуждено в 2019 году. Изначально его, Антипова и Шкиттина обвиняли в мошенничестве в особо крупном размере (часть 4 статьи 159 УК РФ). За это преступление им грозило до 10 лет лишения свободы. Однако в феврале 2022 года обвинение было переквалифицировано.

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В Башкирии задержали стрелка, ранившего девочку под козырьком подъезда
В Уфе арестован мужчина, выстреливший из пневматической винтовки в ногу девочке
22 июля 2024, 17:06

Фото: iStock/Rattankun Thongbun

В Уфе арестован местный житель, который выстрелил из пневматической винтовки в ногу прячущейся под козырьком подъезда от дождя 10-летней девочке. Об этом сообщили в управлении Следственного комитета России по Республике Башкортостан.
Уточняется, что пострадавшая гуляла во дворе своего дома вместе с подругами. Когда начался дождь, дети решили спрятаться под козырьком подъезда.

В это время мужчина выстрелил из пневматической винтовки в сторону детей. Пуля попала в ногу десятилетней девочки. Ее прооперировали.

Во время допроса злоумышленник пояснил, что таким способом хотел напугать девочек, которые якобы шумели и мешали ему отдыхать. В отношении него возбуждено уголовное дело.

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