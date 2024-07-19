Пассажиры севшего в Красноярске самолета Air India не могут покупать еду в аэропорту

Фото: IStock/Kenishirotie
Пассажиры самолета Air India, который экстренно сел в Красноярске по пути из Индии в США, испытывают проблемы с оплатой в аэропорту. Подробности РИА Новости раскрыл представитель авиагавани.
Он уточняет, что российская банковская система в аэропорту несовместима с зарубежными картами. Сейчас иностранцы находятся в стерильной зоне международного терминала.
Расчет за продукцию приходится производить в наличной форме, в ряде случаев магазины шли навстречу и организовывали размен.
Напомним, что Boeing 777 авиакомпании Air India запросил внеплановую посадку в аэропорту Красноярска из экстренной ситуации угрозы пожара. На судне включились датчики фиксации дыма, однако огня нигде так и не последовало.
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Расчет за продукцию приходится производить в наличной форме, в ряде случаев магазины шли навстречу и организовывали размен.
Напомним, что Boeing 777 авиакомпании Air India запросил внеплановую посадку в аэропорту Красноярска из экстренной ситуации угрозы пожара. На судне включились датчики фиксации дыма, однако огня нигде так и не последовало.
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Олег Дикий