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Вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту пропал в Якутии

ГУМЧС: в Якутии пропал вертолет Robinson, на борту находились четыре человека
19 июля 2024, 07:13
Фото: IStock/camptoloma

Фото: IStock/camptoloma

Вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту пропал в Якутии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.
«Поступила информация о том, что ночью в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк «Экоспас» воздушного судна Robinson. На борту находилось три пассажира и один пилот», — рассказали в МЧС.

Сообщается, что сейчас идут поисково-спасательные работы. Данных о местонахождении воздушного судна нет. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.



Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления не зафиксировали.

Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в скором времени в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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В Тель-Авиве прогремел мощный взрыв, один человек погиб, семеро получили ранения
Jerusalem Post: один человек погиб и семеро ранены при взрыве в Тель-Авиве
19 июля 2024, 06:43

Фото: istock / aapsky

Один человек погиб, семь получили ранения в результате взрыва в Тель-Авиве. Об этом информирует Jerusalem Post, ссылаясь на экстренные службы.
Взрыв прогремел на углу улиц Бен-Йехуда и Шалом-Алейхем около здания консульства Соединённых Штатов.

Во время поисков, проведенных экстренными службами, в квартире вблизи от места взрыва было найдено тело мужчины. Семь человек доставили в больницу с ранениями.

По данным Times of Israel, мужчину убили осколки. Как сообщает издание, было госпитализировано восемь человек.

В настоящий момент армия и полиция проверяют версию, правда ли взрыв спровоцировал дрон. При этом Командование тыла Израиля заявило, что факт воздушного вторжения в пространство страны не было зафиксировано, тревогу не объявляли.

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#взрыв
#человек
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#израиль
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Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в скором времени в США
19 июля 2024, 03:49

Фото: istock / gk-6mt

Лайнер Boeing 777 авиакомпании Air India, выполнявший рейс Дели — Сан-Франциско и экстренно приземлившийся в международном аэропорту Красноярска, некоторое время не будет иметь возможности продолжить путь. Об этом сказано в Телеграм-канале аэропорта Красноярска.
Сообщается, что в настоящее время ожидается перегон из Дели резервного борта и техников авиакомпании. Ориентировочно он должен прибыть в 14:00 по красноярскому времени (10:00 по мск). Пассажиров рейса временно разместили в зале вылетов и обеспечили питанием и напитками.

«Службы аэропорта готовы оказать любое содействие в случае длительного пребывания пассажиров в стерильной зоне. Air India решает вопрос с российскими пограничными и таможенными службами по условиям нахождения экипажа и пассажиров в Красноярске», — сказано в сообщении.
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#авиакомпании
#самолёты
#аэропорт
#самолет
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Боевики, устроившие теракты в Дагестане, скрывались с помощь связей
Меликов: исполнители теракта в Дагестане пользовались родственными связями
19 июля 2024, 03:33

Фото: istock / Tero Vesalainen

Террористы, совершившие нападения в Дагестане 23 июня, вышли из поля деятельности правоохранительных органов при помощи родственных связей. Об этом заявил Сергей Меликов в интервью РИА Новости.
«На любое действие есть противодействие, и в этом отношении мы видим, что наши оппоненты, наши враги, воспользовавшись определенными, в том числе и родственными связями, вышли из поля деятельности наших структур, которые должны этим заниматься, в результате чего и произошел этот теракт», – сказал он.
Меликов отметил, что в республике на регулярной основе проводится профилактическая работа по противодействию экстремизму и терроризму.

23 июня вооруженные боевики напали на два православных храма, две синагоги и пост ДПС в Дербенте и Махачкале. В результате теракта погибли 22 человека, более 40 пострадали. Силовики ликвидировали пятерых преступников, которые причастны к этим терактам. Сергей Меликов заявил, что преступники — выходцы Сергокалинского района Дагестана. В материалах дела указано, что преступную группу создал сын уволенного после терактов главы Сергокалинского района Магомеда Омарова Осман, который тоже был в числе ликвидированных.

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#работа
#террористы
#интервью
#новости
#дагестан
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В Словакии избили депутата, не поддержавшего антироссийскую резолюцию
В Словакии напали на депутата, не поддержавшего резолюцию против РФ
19 июля 2024, 02:29

Фото: istock / Derek Brumby

Член словацкого парламента и представитель местной фракции SNS Павел Люптак, недавно отказавшийся подписывать резолюцию об осуждении действий ВС России, подвергся нападению. Об этом сообщил его коллега по партии, депутат Иван Шевчик на своей странице в соцсети Facebook*.
«Друзья, только что физическому нападению был подвергнут Павел Люптак», —сообщил он.
Сведения о состоянии пострадавшего не приводятся.

15 июля депутат от оппозиционной партии Progresivne Slovensko (Прогрессивная Словакия) Беата Юрик предложила вынести на повестку заседания парламента рассмотрение резолюции об осуждении якобы удара военных сил РФ по детской больнице в Киеве, которая, по информации российского Минобороны, получила повреждения от ракеты украинской ПВО. Это предложение поддержал лишь 41 депутат, такого числа не хватило для включения вопроса в повестку.

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* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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#пво
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Отстраненный замглавы Генштаба РФ Шамарин частично признался в получении взятки
19 июля 2024, 02:25

Фото:istock/Atstock Productions

Арестованный генерал-лейтенант Вадим Шамарин, которого ранее отстранили от должности замглавы Генерального штаба ВС РФ, частично признал вину в получении взятки. Об этом сообщает «Коммерсантъ». Генерал заявил, что получил 19 млн, вместо заявленных следствием 36 млн рублей, говорится в статье.
По данным издания, Шамарин также добавил, что у него не было полномочий решать вопросы о номенклатуре и объемах продукции «Телты», который поставляет устройства спецсвязи для военных и ФСО.

Ранее сообщалось, что генералу продлили арест до 21 октября.

По данным следствия, с апреля 2016 года по октябрь 2023 года Вадим Шамарин получил 36 млн рублей от гендиректора и главного бухгалтера пермского предприятия за увеличение объема поставляемой продукции по государственным контрактам для нужд МО РФ и общее покровительство.

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В Сингапуре пенсионер год подглядывал за квартиранткой через 8 скрытых камер
19 июля 2024, 01:06

Фото: istock/Omar Osman

В Сингапуре 68-летний пенсионер почти год подглядывал за квартиранткой через 8 скрытых камер. Об этом сообщает издание Mothership. Пожилой извращенец хранил интимные снимки 29-летней девушки и пользовался для сексуального удовлетворения, говорится в сообщении.
По данным издания, жительница Малайзии снимала у супружеской пары одну из комнат и имела доступ к ванной комнате с туалетом. Уточняется, что в какой-то момент девушка обнаружила небольшое отверстие под кондиционером и нашла там скрытую камеру.

Когда началось расследование, выяснилось, что старик спрятал в восьми местах шпионские устройства, которые вели непрерывную запись, а на его компьютере нашли около 50 фотографий квартирантки в душе и туалете, пишет автор статьи.

Сообщается, что сторона обвинения просит суд приговорить пенсионера к реальному сроку от 10 до 12 месяцев.

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#суд
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#девушка
#запись
#сингапур
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МЧС: площадь лесного пожара под Туапсе выросла до 3,2 га
19 июля 2024, 00:36

Фото: IStock/gorodenkoff

Площадь природного пожара в Туапсинском лесничестве Краснодарского края выросла 3,2 га, увеличившись почти в два раза. Об этом со ссылкой на региональные экстренные службы сообщает ТАСС.
«Площадь пожара увеличилась до 3,2 га», — сообщили в пресс-службе краснодарского МЧС России.
Изначально пожар обнаружили через систему «Лесохранитель» и, согласно заявлению краевого Минприроды, его площадь достигала 1,5 га.

На данный момент спасатели все еще пытаются локализовать возгорание.

Ранее сообщалось, что пожар в Коктебеле был вызван действиями 50-летнего жителя Крыма, который резал болгаркой металл рядом с сухой растительностью. В результате работы чрезвычайных служб пожар был локализован и потушен на площади 40 га. В общей сложности было задействовано два вертолета Ка-32, самолет Ил-76, более 320 специалистов и 84 единицы техники.

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#мчс
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#лес
#краснодарский край
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Семейную пару осудили за салфетки с надписями о Бандере
В Петербурге дали срок паре художников за открытки со стихами о Бандере
19 июля 2024, 00:22

Фото: istock / Michał Chodyra

Суд вынес приговор художникам Александру Доценко и Анастасии Дюдяевой. Они признаны виновными в публичных призывах к терроризму (ч. 1 ст. 205.2 УК РФ) из-за салфеток с надписями на украинском языке в супермаркете «Лента». Супруги не признали вину, сообщает «Фонтанка».
Дюдяева получила 3 года и 6 месяцев колонии-поселения, ее супруг — 3 года. Прокуратура выступала с требованием назначить обоим по 4 года колонии общего режима.

Семейная пара была задержана в январе в их доме в поселке Тайцы в Ленобласти при участии ФСБ и ОМОНа, после обращения в покупателей магазина в правоохранительные органы. По данным издания, две посетительницы накануне Рождества обнаружили в продуктах из «Ленты» на Таллинском шоссе салфетки со стихами, «славящими Степана Бандеру».

Ранее сообщалось, что режиссёра Евгению Беркович* и сценариста Светлану Петрийчук* приговорили к шести годам колонии. Подробнее об этом читайте в нашем материале.

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*Внесены в перечень террористов и экстремистов

#суд
#приговор
#прокуратура
#фсб
#ук
#супруги
#рф
#терроризм
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Бастрыкин потребовал доклад о ходе дела об избиении участника СВО в Петербурге
18 июля 2024, 23:33

Фото: сайт Кремля

Глава Следкома Александр Бастрыкин поручил передать в Главное следственное управление уголовное дело об избиении безрукого ветерана специальной военной операции на парковке в Санкт -Петербурге. Как сообщил в Информационном центре СКР, это сделано для «наиболее полного и объективного расследования» дела.
По информации следствия, в декабре 2023 года инвалида, ветерана боевых действий и бойца спецоперации избили двое мужчин, которым он сделал замечание из-за парковки их «Лексуса». Помимо найденных травм, 30-летние неадекватные оскорбляли мужчин. По данным пресс-службы СК, их высказывания «были направлены на возбуждение ненависти в отношении участника спецоперации и унижали достоинство человека по признакам национальности и наличия инвалидности». Отметим, что один из агрессоров — уроженец Абхазии.

Оба фигуранта были отправлены в СИЗО как подозреваемые в хулиганстве (213 УК). В ГСУ СК РФ по Петербургу возбудили дело о ненависти по национальному признаку (282 УК).

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#скр
#дело
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#бастрыкин
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