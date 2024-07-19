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Вертолет Robinson с четырьмя людьми на борту пропал в Якутии. Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС России по региону.
«Поступила информация о том, что ночью в 80 километрах от населенного пункта Чагда сработал аварийный маяк «Экоспас» воздушного судна Robinson. На борту находилось три пассажира и один пилот», — рассказали в МЧС.
Сообщается, что сейчас идут поисково-спасательные работы. Данных о местонахождении воздушного судна нет. В связи с ЧП возбуждено уголовное дело по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта.
Ранее сообщалось, что самолет авиакомпании Air India, который следовал по маршруту Дели - Сан-Франциско, запросил посадку в аэропорту Красноярска. Признаков пожара или задымления не зафиксировали.
Экстренно севший в Красноярске Boeing не вылетит в скором времени в США. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Дарья Осипова