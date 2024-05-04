МАК завершил расследование о катастрофе с SSJ в Шереметьево

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Международный авиационный комитет (МАК) подготовил окончательный отчёт о катастрофе, который произошла с самолетом SSJ в Шереметьево в 2019 году, об этом сообщили в пресс-службе комитета.
«В настоящий момент специалистами Межгосударственного авиационного комитета завершается перевод отчета на английский язык для отправки государствам, принимавшим участие в расследовании (Франция, Германия и США), для получения их комментариев», — уточнили в ведомстве.
Напомним, 5 мая 2019 года воздушное судно Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт вылета Шереметьево. Самолёт выполнил жёсткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту Superjet находились 78 человек, 41 из которых погибли.
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Евгения Парфентьева