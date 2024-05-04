Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ МАК завершил расследование о катастрофе с SSJ в Шереметьево

МАК завершил расследование о катастрофе с SSJ в Шереметьево

МАК подготовил окончательный отчёт о катастрофе с SSJ в Шереметьево
04 мая 2024, 10:40
Фото: iStock/Diy1

Фото: iStock/Diy1

Международный авиационный комитет (МАК) подготовил окончательный отчёт о катастрофе, который произошла с самолетом SSJ в Шереметьево в 2019 году, об этом сообщили в пресс-службе комитета.


«В настоящий момент специалистами Межгосударственного авиационного комитета завершается перевод отчета на английский язык для отправки государствам, принимавшим участие в расследовании (Франция, Германия и США), для получения их комментариев», — уточнили в ведомстве.

Напомним, 5 мая 2019 года воздушное судно Sukhoi Superjet 100 «Аэрофлота», который выполнял рейс из Москвы в Мурманск, экстренно вернулся в аэропорт вылета Шереметьево. Самолёт выполнил жёсткую посадку, при которой у него подломились стойки шасси и загорелись двигатели. На борту Superjet находились 78 человек, 41 из которых погибли.

Читайте также:

Из «Уральских авиалиний» уволился пилот, посадивший самолет в пшеничном поле

На Камчатке самолет Ан-26 с пассажирами выкатился за пределы полосы

В «Пулково» экстренно посадили самолёт, летевший из Калининграда в Москву
#самолет
#шереметьево
#мак
Украинские военкомы пытались выкрасть цыган, но столкнулись с сопротивлением табора
В Закарпатье цыгане всем табором накинулись на военкомов, отбивая призывника
04 мая 2024, 10:56

Фото: iStock/YakubovAlim

В Закарпатской области Украины военкомы попытались выкрасть двух мужчин из цыганского табора, но столкнулись с сопротивлением, об этом сообщает Telegram-канал Readovka.
По информации СМИ, сотрудники ТЦК (так теперь называются военкоматы на Украине) ночью приехали в закарпатское село Онок и попытались силой забрать из цыганского табора двоих мужчин.

Осуществить похищение у ТЦКшников не вышло — на них накинулся весь табор, преградив дорогу машине военкомов и сломав ворота. Люди были возмущены, что сотрудники ведомства действуют такими варварскими методами, вместо того, чтобы просто прислать призывникам повестку.

Военкомы, в ответ на бунт цыган, открыли стрельбу в воздух и кинули в толпу светошумовую гранату.

По факту случившегося следователи возбудили уголовное дело по статье «Хулиганство». Что стало с двумя отбитыми у военкомов мужчинами — не известно.

Читайте также:

На Украине пьяные военкомы угрожали женщинам, отбивавшим призывника

Украинские военкомы попытались мобилизовать 14-летнего подростка

В Одессе военкомы попытались мобилизовать мужчину прямо в троллейбусе
#украина
#всу
#сво
#военком
Следите за нашими новостями
в удобном формате
В Дагестане мужчина спас пенсионерку от стаи бродячих собак
04 мая 2024, 10:14

Фото: istockphoto/Milan Krasula

В дагестанском городе Кизляр стая голодных бродячих собак напала на 85-летнюю местную жительницу. Пожилую женщину спас мужчина, проезжавший в это время неподалёку.
Местный житель ехал на автомобиле в кизлярскую школу, чтобы забрать ребёнка, сообщает телеграм-канал «ЧП Кавказ». На обочине дороги он увидел пожилую женщину, которая пыталась отбиться от стаи атаковавших её бездомных собак. Мужчина остановился, выбежал из машины и сумел отогнать агрессивных животных. После этого он отвёз искусанную пенсионерку в Моздокскую больницу, а потом уже поехал в школу за ребёнком.

В амбулатории у 85-летней женщины диагностировали перелом руки со смещением в области кисти и укушенные раны на плече. От госпитализации она отказалась. Если бы мужчина не проезжал в это время мимо на автомобиле, последствия нападения голодных псов могли бы быть трагическими.

Читайте также:

Житель Иркутской области натравил ротвейлера на полуторагодовалую девочку

Девочка получила травмы из-за укуса домашней собаки на Кубани

В российском городе одноклассники отбили ребенка у бродячей собаки
#дороги
#чп
#женщины
#мужчина
#машины
#собаки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
По факту выселения из дома дочери бойца СВО возбуждено уголовное дело
04 мая 2024, 08:35

Фото: istockphoto/gorodenkoff

В Ростовской области возбуждено уголовное дело о нарушении жилищных прав жительницы села Самарское и её 14-летней дочери. Семья бойца, пропавшего без вести в зоне СВО, оказалась выселена из собственного дома мигрантом из Средней Азии.
Ранее в социальных сетях широкое распространение получило видеообращение, которое юная ростовчанка адресовала президенту РФ Владимиру Путину и председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину. В нём девочка рассказала, что её отец пропал без вести в зоне спецоперации, а в декабре прошлого года мигрант из Узбекистана переоформил и продал неизвестным лицам земельный участок, на котором находится принадлежащий ей с матерью дом.

По её словам, мужчина также сменил замки и пользуется их домом как своим собственным. Мать девочки обращалась в полицию и к местным властям, но безрезультатно. После публикации видеообращения ситуация изменилась. На дом и земельный участок наложен арест. Судебное заседание по вопросам признания недействительными сделок с имуществом и воспрепятствовании доступа собственника в домовладение назначено на 14 мая. Дело под свой контроль взял глава СК РФ Александр Бастрыкин.

Читайте также:

Мигрант до смерти избил пенсионерку во Владимире

Мигрант-наркоман обманом выселил из дома жену и дочь пропавшего без вести бойца СВО

В Москве племянник выселил 93-летнюю бабушку в подъезд вместе с котом
#мигрант
#дом
#мать
#участок
#отец
#ск рф
#девочка
#бастрыкин
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Тушение пожара на заводе в Берлине прервано из-за токсичной воды
Bild: тушение пожара на заводе в Берлине прервали из-за токсичной воды
04 мая 2024, 01:45

Фото: iStock/Distortion Media

В Берлине работы по тушению пожара на заводе Diehl Metal Applications (входит в оборонно-промышленный концерн Diehl Group) были приостановлены из-за угрозы попадания токсичной воды в сточные воды. Об этом сообщает газета Bild со ссылкой на представителя пожарной службы Адриана Венцеля.
Чтобы предотвратить попадание воды в канал Тельтов, были построены барьеры из мешков с песком. Вода, используемая для пожаротушения, откачивается и очищается специализированной компанией.

Пожар на заводе начался 3 мая. Причина возгорания пока не известна. Части немецкой столицы были окутаны ядовитым дымом. Пожар на заводе Diehl не повредил производственную линию зенитно-ракетных комплексов IRIS-T, поставляемых на Украину. Что касается последствий пожара, то источники журнала Der Spiegel также заявили, что ущерб не повлияет на сроки поставок Германии на Украину.

Читайте также:

В Берлине загорелся завод, производящий системы ПВО IRIS-T для Киева

В Одессе произошел крупный пожар с детонацией

В Японии возник пожар в здании атомной электростанции «Симанэ»
#пожар
#пожарные
#завод
#германия
#украина
#поставки
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Раскрыто состояние производства систем ПВО для Украины после пожара в Берлине
Spiegel: производство системы ПВО Iris-T не затронул пожар на заводе Diehl
03 мая 2024, 20:54

Фото: iStock/Distortion Media

Пожар на немецком заводе военно-промышленной компании Diehl, который входит в концерн по производству систем ПВО для Украины, не затронул производство системы Iris-T. Об этом пишет журнал Spiegel.
Отмечается, что сам завод занимается производством продукции для автомобильного сектора. А рядом с ним расположено его оборонное подразделение, которое не пострадало от огня.

Ранее сообщалось, что на телефоны жителей Берлина пришло экстренное сообщение об опасности. Текст гласил, что в районе Лихтерфельд вспыхнул серьёзный пожар на заводе, от здания исходит ядовитый дым. Жителей призвали избегать этот район, закрыть окна, двери, отключить системы вентиляции и кондиционирования.

Читайте также:

В Берлине загорелся завод, производящий системы ПВО IRIS-T для Киева

В Германии раскрыли план поставок Украине системы ПВО IRIS-T

Минобороны показало кадры уничтожения немецкого ракетного комплекса IRIS-T
#пожар
#завод
#производство
#пво
#германия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Посольство РФ потребовало от МИД Финляндии данных о задержанных россиянах
03 мая 2024, 20:41

Фото: iStock/Oleksii Liskonih

Посольство России в Хельсинки направило в МИД Финляндии ноту с требованием установить связи консульского отдела с задержанными россиянами. Об этом представители дипмиссии сообщили в беседе с РИА Новости.
Также посольство потребовало от властей страны предоставить сведения о задержанных гражданах России. В настоящее время ответ не получен.

Ранее сообщалось, что финская полиция требует арестовать трёх россиян, задержанных 30 апреля. По данным, имеющимся в распоряжении СМИ, два молодых человека и девушка, которые учатся в местном колледже, подозреваются в экспорте из Финляндии товаров двойного назначения.

В пятницу суд в первой инстанции постановил заключить задержанных под стражу, устновив срок выдвижения обвинений до 16 августа 2024 года. Судебный процесс проходил за закрытыми дверями, а детали дела не раскрываются.

Читайте также:

В Финляндии требуют арестовать трёх россиян за обход санкций

В Госдуме заявили, что Финляндия наказала саму себя, закрыв границу с Россией

Эксперт заявил, что Финляндия готовит украинских диверсантов к прорыву границы РФ
#россия
#финляндия
#задержание
#суд
#россияне
#посольство
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Россиянка опоздала на рейс из-за сотрудников аэропорта
«ЕАН»: жительница Екатеринбурга опоздала на рейс из-за сотрудников аэропорта
03 мая 2024, 19:04

Фото: iStock/Sitikka

Жительница Екатеринбурга опоздала на авиарейс по вине сотрудников аэропорта Кольцово.
Об этом пишет «ЕАН». По данным издания, жительница Екатеринбурга хотела вылететь в Москву 1 мая, но не попала на борт. Как рассказала женщина, она не спешила на посадку, потому что у неё на руках был посадочный талон.

Когда она подошла к стойкам, то открыты были лишь две из них. Таким образом образовалась длинная очередь из пассажиров разных рейсов. В итоге самолёт улетел без екатеринбурженки.

Она рассказала, что уже написала претензию, рассматривать которую будут в течение 30 дней. Поскольку у женщины были невозвратные билеты, ей предложили купить новые.

Читайте также:

Российские врачи требуют освободить по делу о фейках из СИЗО педиатра Буянову

FT: в G7 больше не обсуждают вопрос полной конфискации российских активов

Проект об упрощенной передаче конфискованного оружия в зону СВО внесут в ГД
#екатеринбург
#москва
#аэропорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
«Я свою жену бил»: В Петербурге прохожие задержали мужчину, который чуть не убил супругу
В Петербурге прохожие задержали мужчину, который чуть не убил свою жену
03 мая 2024, 19:02

Фото: iStock/Paul Gorvett

В Петербурге компания друзей спасла девушку от гибели. Разъярённый мужчина, находясь посреди улицы, несколько раз ударил ножом свою супругу и попытался скрыться, как только появились свидетели. Об этом сообщает 78.ru.
Отмечается, что девушки остались рядом с истекающей кровью пострадавшей и вызвали медиков, молодые люди догнали и задержали нападавшего, а также вызвали полицию. Злоумышленник пытался оправдать свое поведение тем, что это их личные семейные разборки, однако полицейских это не убедило, мужчину забрали в отдел.

30-летняя жертва избиения госпитализирована в реанимацию со множественными ранениями живота и рук. В настоящее время женщина находится в тяжёлом состоянии.

В отношении нападавшего возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство.

Читайте также:

В Подмосковье школьница обвинила своего дядю в изнасилованиях, которые он совершал годами

Стали известны подробности о мужчине, ударившем ребенка в Люберцах

В российском регионе полиция поймала мигранта-работорговца
#санкт-петербург
#драка
#избиение
#пострадавший
#полиция
#убийство
#уголовное женщина
#люди
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Экс-полицейский пообещал «отмазать» жителя Волгодонска от СВО
ФСБ задержала экс-полицейского, обещавшего «отмазать» жителя Волгодонска от СВО
03 мая 2024, 18:49

Фото: iStock/Dzurag

Сотрудники ФСБ задержали с поличным экс-сотрудника транспортной полиции, который обещал за крупную сумму освободить жителя Волгодонска от участия в СВО. Об этом сообщили в УФСБ РФ по Ростовской области.
По данным следствия, бывший сотрудник транспортной полиции пытался мошенническим путём заполучить 280 тысяч рублей от жителя региона, которого пообещал освободить от прохождения службы в ВС РФ.

Мужчина был задержан с поличным при получении денежных средств, которые он затем собирался передать в военный комиссариат Волгодонска, где бы жителю города помогли «откосить» от службы в армии.

Следователями СУСК РФ по Ростовской области возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве.

Читайте также:

ФСБ обвинила в госизмене украинца, выдавшего себя за беженца

ФСБ ликвидировала украинского диверсанта, готовившего теракты в России

Сотрудники ФСБ обнаружили в Авдеевке схроны ВСУ с иностранным оружием
#фсб
#ростовская область
#полицейские
#сво
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф