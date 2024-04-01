На Камчатке самолет Ан-26 с пассажирами выкатился за пределы полосы

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Следовавший из Петропавловска-Камчатского в Магадан Самолёт Ан-26 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы. Об этом информирует Телеграм-канал Shot.
По данным издания, из-за погодных условий воздушное судно увязло снегу во время взлёта в аэропорту Елизово. На борту находились 23 пассажира и 6 членов экипажа, никто не пострадал.
В причинах произошедшего разберется специальная комиссия Росавиации. Сейчас готовится резервный борт и резервный экипаж, который доставит пассажиров в Магадан.
Камчатка с ночи 1 апреля находится под влиянием циклона. На полуострове метель и порывистый ветер. Из-за погодных условий в школах Петропавловска-Камчатского отменили уроки.
Ранее сообщалось, что пьяная пассажирка рейса Тбилиси – Москва устроила стриптиз и домогалась соседа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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В причинах произошедшего разберется специальная комиссия Росавиации. Сейчас готовится резервный борт и резервный экипаж, который доставит пассажиров в Магадан.
Ранее сообщалось, что пьяная пассажирка рейса Тбилиси – Москва устроила стриптиз и домогалась соседа. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».
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Алина Юрчак