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У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости

15 мая 2024, 19:10
Фото: iStock/Foremniakowski

Фото: iStock/Foremniakowski

У премьер-министра Словакии, в которого несколько раз выстрелил неизвестный, произошло кровоизлияние в брюшной полости. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что он по-прежнему находится в операционной.

В среду в городе Гандлова в Словакии неизвестный несколько раз выстрелил в председателя правительства страны Роберта Фицо. Это произошло после выездного заседания кабмина. Политик получил ранения в брюшную полость и в грудь. Его экстренно госпитализировали. Стрелявшего удалось оперативно задержать.



В настоящее время врачи оценивают состояние Фицо как тяжёлое. В его партии Smer заявили, что «ближайшие часы будут решающими» для политика.

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#госпитализация
#реанимация
Врачи спасли пенис подростка-зацепера, в который его ударило током
SHOT: Врачи спасли половой орган подростка-зацепера, в который его ударило током
15 мая 2024, 19:09

Фото: iStock/Gumpanat

Медики спасли пенис подростка, в который его ударило током, но ампутировали часть руки. Юноша до сих пор в коме. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Отмечается, что московские медики провели серьёзную операцию. Во время удара током сильные травмы получила правая рука, а также обуглился половой орган.

Медики утверждают, что все физиологические функции пениса сохранились. По информации источника, часть руки пришлось ампутировать.

Напомним, в Подмосковье на станции «Электроугли» 15-летнего зацепера ударило током, и от удара сгорел половой орган. Школьник забрался на крышу вагона и случайно дотронулся до токоприёмника. Его ударило током.

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#удар
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«Живучая мразь, Орбану приготовиться»: как украинцы отреагировали на ранение Фицо
Украинцы радуются ранению Фицо и желают ему смерти
15 мая 2024, 18:48

Фото: iStock/AndreyPopov

Под новостью о покушении на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в Telegram-канале украинского информагентства УНИАН жители Украины злорадствуют и желают ему смерти. Об этом сообщил военкор «Комсомольской правды» Александр Коц.
«Пока Зеленский, с трудом сдерживая злорадную ухмылку, изображает участие, его верноподданные заходятся в инфернальных плясках. Вот лишь некоторые комментарии под украинскими инфопомойками», — написал Коц в своём Telegram-канале.
«Надеемся, что он не доживет до операции»

«Живучая мразь однако…»

«Сдохнет, воздух будет чище. Орбану приготовиться»

«Минус еще один проватный»

Коц отметил, что модераторов украинских новостных каналов такие комментарии «не напрягают».

Напомним, в Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу. По предварительным данным, политика ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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В Таиланде туриста похитили ради получения выкупа и залили цементом в бочке
Khaosod: в Таиланде туриста похитили для выкупа и заживо залили цементом в бочке
15 мая 2024, 18:33

Фото: iStock/sornwut tubtawee

В Паттайе нашли труп туриста из Южной Кореи, который ранее пропал в Бангкоке. Его похитили для получения выкупа, залили цементом в бочке, а после выбросили в воду. Об этом сообщает издание Khaosod.
Согласно сообщению, 7 мая мама 34-летнего Ро Ый Чона пошла в полицию и заявила о его пропаже сына. Она рассказала, что ей позвонил неизвестный мужчина и рассказал, что кореец выбросил его наркотики. Незнакомец пообещал расправиться с сыном, если она не отдаст ему три миллиона батов (7,5 миллиона рублей).

Полиция по камерам наблюдения вычислила пикап похитителей и проследила его маршрут. Выяснилось, что похищенного к водохранилищу Мабпрачан в Паттайе. Уже 11 мая там нашли труп туриста. Преступники поместили его в бочку и залили цементом, после чего сбросили в воду.

Подозреваемые покинули страну, однако их всё равно удалось задержать. Одного - в южнокорейском городе Чонып, второго - в столице Камбоджи Пномпене.

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#труп
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В Турции вор в законе прострелил ноги гражданину Казахстана
В Турции дали 11 лет вору в законе Бончо из-за выстрела в гражданина Казахстана
15 мая 2024, 18:28

Фото: iStock/eugenekeebler

В Турции вора в законе Бончо приговорили к 11 годам лишения свободы. Об этом сообщает Telegram-канал агентства «Прайм Крайм».
Отмечается, что 47-летнего вора в законе Джумбера Байрамиди, известного в криминальных кругах как Бончо, приговорили к 11 годам тюрьмы за выстрел в гражданина Казахстана.

В Анталье Бончо вступил в конфликт с казахом, который поднял на него руку. Байрамиди решил не драться с соперником, а сразу вынул пистолет и прострелил ему ноги. Пострадавший написал заявление в полицию, после чего стрелка задержали.

В России в отношении Бончо было возбуждено уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии.

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#турция
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#стрельба
#конфликт
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Стала известна личность мужчины, стрелявшего в Фицо
В Фицо стрелял известный словацкий писатель Юрай Цинтула
15 мая 2024, 17:54

Фото: iStock/nixki

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо, предварительно, стрелял известный словацкий писатель Юрай Цинтула. Об этом сообщает Shot.
По данным издания, 71-летний Цинтула является сторонником либеральной партии «Прогрессивная Словакия». Он не скрывал своей ненависти к Фицо, активно выражая свою позицию в соцсетях.

В связи с покушением президент Словакии Питер Пеллегрини досрочно завершает свое пребывание за границей и возвращается на родину.

Напомним, в Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, им оказался 71-летний уроженец словацкого города Левице. Сам Фицо серьёзно ранен. За ним оперативно прибыл вертолёт, который доставил его в больницу. По предварительным данным, политика ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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«В опасном для жизни состоянии»: появились данные о раненом премьере Словакии
15 мая 2024, 17:32

Фото: iStock/PeopleImages

Премьер Словакии Роберт Фицо находится в опасном для жизни состоянии.0
Сообщение об этом появилось на его странице в Facebook*. Также отмечается, что следующие несколько часов «будут определяющими». Автоперевод социальной сети пишет, что Фицо «был убит», однако это не так.

Ранее в СМИ заявили о ранении Роберта Фицо в ходе стрельбы. Нападавший задержан, с ним проводятся следственные действия. Выстрелы раздались после заседания кабмина Словакии, когда политик вышел к населению. Его экстренно доставили в медицинское учреждение.

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* Запрещён в РФ.
#словакия
#премьер-министр
#стрельба
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Появились кадры предполагаемой взятки, переданной главному кадровику МО РФ Кузнецову
Главный кадровик МО РФ Кузнецов получил в виде взятки трёхэтажный особняк
15 мая 2024, 17:28

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

В сети появилось видео предполагаемой взятки, которую получил главный кадровик МО РФ Юрий Кузнецов от бизнесмена Левы Мартиросяна. Это трёхэтажное здание напротив Краснодарского военного училища имени генерала Штеменко. Кадры публикует Shot.
Издание ссылается на материалы дела, согласно которым арестованный бизнесмен Лева Мартиросян купил участок и построил там дом площадью более тысячи квадратных метров. Стоимость оценивается в 20-30 миллионов рублей. Здание он оформил на жену Кузнецова, а взамен получил многомиллионные госконтракты.

Ранее сообщалось, что арестованному за взятку в особо крупном размере начальнику главного управления кадров Минобороны Юрию Кузнецову грозит тюремное заключение сроком до 15 лет. В процессе обысков сотрудники правоохранительных органов обнаружили и изъяли денежные средства в рублях и иностранной валюте на сумму более ста миллионов рублей.

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По делу генерала Кузнецова прошли обыски
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#минобороны
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СК РФ возбудил новое уголовное дело против петербургского душителя
СК РФ возбудил новое уголовное дело против серийного маньяка Вороненко
15 мая 2024, 16:51

Фото: сайт СК РФ

Следователи возбудили новое уголовное дело в отношении 52-летнего маньяка Дмитро Вороненко, отбывающего пожизненный срок за серию преступлений против женщин. Об этом пресс-служба управления Следственного комитета по Санкт-Петербургу сообщила в беседе с «Лентой.ру».
Отмечается, что в ходе следственных работ по раскрытию его преступлений была установлена причастность Вороненко к убийству жительницы Петербурга в 2005 году.

Версия следствия гласит, что осенью того года находившийся в состоянии алкогольного опьянения мужчина познакомился с 28-летней женщиной. Он предложил ей прогуляться по парку, после чего между ними произошла ссора. В результате Вороненко задушил женщину её же одеждой. Тело он скинут в канаву и скрыл ветками.

В Следственном комитете подчеркнули, что петербургский душитель обвиняется в шести убийствах. Его характерным почерком было то, что для расправы он использовал одежду самих жертв.

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#санкт-петербург
#уголовное дело
#следственный комитет
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Появились кадры первых минут после покушения на Фицо
Фицо ранен в грудь и живот, его состояние оценивается как тяжёлое
15 мая 2024, 16:33

Фото: iStock/Алексей Витвицкий

В премьер-министра Словакии Роберта Фицо несколько раз выстрелили у здания, где проводилось выездное заседание правительства страны. Стрелка сразу задержали, сам Фицо серьёзно ранен. Видео первых минут после покушения публикует Mash.
Местные СМИ сообщают, что неизвестный выстрелил в премьера из толпы. Было сделано около четырёх выстрелов. После чего преступник попытался скрыться, однако был задержан очевидцами и личной охраной Фицо.


На место покушения оперативно прибыл вертолёт, который доставил политика в больницу.

По предварительным данным, Фицо ранили в грудь, живот и конечности. Его состояние оценивается как крайне тяжёлое.

Напомним, что Фицо неоднократно выступал против оказания военной помощи Украине. И отмечал, что Словакия заинтересована в хороших отношениях с Россией.

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