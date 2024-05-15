У Фицо произошло кровоизлияние в брюшной полости

Фото: iStock/Foremniakowski
У премьер-министра Словакии, в которого несколько раз выстрелил неизвестный, произошло кровоизлияние в брюшной полости. Об этом пишут местные СМИ.
Отмечается, что он по-прежнему находится в операционной.
В среду в городе Гандлова в Словакии неизвестный несколько раз выстрелил в председателя правительства страны Роберта Фицо. Это произошло после выездного заседания кабмина. Политик получил ранения в брюшную полость и в грудь. Его экстренно госпитализировали. Стрелявшего удалось оперативно задержать.
В настоящее время врачи оценивают состояние Фицо как тяжёлое. В его партии Smer заявили, что «ближайшие часы будут решающими» для политика.
Читайте также:
Путин назвал Фицо сильным духом человеком и пожелал ему скорейшего выздоровления
Генсека НАТО Столтенберга шокировало покушение на Фицо
«Живучая мразь, Орбану приготовиться»: как украинцы отреагировали на ранение Фицо
В среду в городе Гандлова в Словакии неизвестный несколько раз выстрелил в председателя правительства страны Роберта Фицо. Это произошло после выездного заседания кабмина. Политик получил ранения в брюшную полость и в грудь. Его экстренно госпитализировали. Стрелявшего удалось оперативно задержать.
В настоящее время врачи оценивают состояние Фицо как тяжёлое. В его партии Smer заявили, что «ближайшие часы будут решающими» для политика.
Читайте также:
Путин назвал Фицо сильным духом человеком и пожелал ему скорейшего выздоровления
Генсека НАТО Столтенберга шокировало покушение на Фицо
«Живучая мразь, Орбану приготовиться»: как украинцы отреагировали на ранение Фицо
Анастасия Чинкова