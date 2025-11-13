Маламут загрыз чихуахуа на глазах у ребенка в Свердловской области
В Североуральске маламут напал на чихуахуа на глазах у хозяйки и её пятилетнего сына. Как сообщает объединенная судебная пресс-служба Свердловской области в телеграм-канале, инцидент произошёл в марте.
Пострадавшую собаку доставили в ветеринарную клинику, ей сделали операцию и провели недельное лечение с последующей госпитализацией в екатеринбургскую ветклинику, но спасти Ричи не удалось.
Хозяйка обратилась в Североуральский городской суд с иском. Выяснилось, что маламута приютила волонтёрша. Он жил в вольере частного дома, но сбежал.
Суд взыскал с владельцев 172 тысяч рублей в счёт расходов на лечение, компенсации и судебных издержек.
