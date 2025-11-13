Обругавшую киргизов и казахов Бивол могут привлечь к уголовной ответствености в РФ
МВД России начало проверку в отношении Екатерины Бивол — бывшей жены боксера Дмитрия Бивола — после публикации в соцсетях видеоролика с оскорблениями в адрес киргизов и казахов.
Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на ведомство. Замначальника управления по взаимодействию с институтами гражданского общества и СМИ (УОС) Евгений Артемов сообщил изданию, что проверку проводит ГУ МВД по Санкт‑Петербургу и Ленинградской области.
В октябре Бивол разместила ролик, снятый за рулём, где допускаются в том числе нецензурные высказывания в адрес граждан Киргизии и Казахстана. В ответ в этих странах возбудили уголовные дела.
Замглавы МВД РК 13 ноября 2025 года заявил, что республика будет добиваться её экстрадиции.
Читайте также: