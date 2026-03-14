Мальчик два дня прятался в доме своего дяди после того, как его избил отец
В Китае 11-летний мальчик сбежал из дома после того, как его избили за отказ идти в школу. Об этом информирует Sohu.com.
В период каникул ученик пятого класса, который отличался высокими оценками, но имел упрямый характер, увлекся мобильными играми и не смог адаптироваться к учебному графику. Утром 9 марта мальчик отказался просыпаться, и его отец, потеряв самообладание, несколько раз толкнул сына, чтобы тот встал. Затем мужчина накормил ребенка завтраком и заставил завершить домашние задания, планируя отправить его в школу на следующий день.
Однако вечером, вернувшись с работы, родитель узнал об исчезновении сына. 12 марта Сяо Те неожиданно был найден дома у своего дяди после двух дней поисков. Сейчас семья обсуждает, как восстановить интерес ребенка к учебе без конфликтов.
