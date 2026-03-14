В Германии подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу в школу
В Германии 15-летний подросток угнал автобус и проехал около 140 км, чтобы подвезти свою подругу в школу. Об этом сообщили в местной полиции.
Инцидент случился 13 марта. Согласно информации правоохранительных органов, несовершеннолетний житель Висбадена воспользовался мастер-ключом и угнал автобус из автопарка. Перед началом рабочего дня транспортное средство было полностью заправлено.
Когда утром сотрудники автопарка обнаружили пропажу, они сначала подумали, что один из водителей ночной смены ошибся и уехал на этом автобусе. Поэтому о случившемся не сразу сообщили в полицию.
Подросток успел доехать до Карлсруэ. Там транспортное средство остановил полицейский патруль. В салоне, кроме водителя, находилась его 14-летняя знакомая. По данным полиции, он подобрал её незадолго до остановки и планировал отвезти в местную школу.
Правоохранители предполагают, что подросток не только угнал автобус, но и управлял им без водительских прав. Его доставили домой и передали родителям. Транспортное средство вернули компании, и, как отметили в полиции Висбадена, оно не получило повреждений.
