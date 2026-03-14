В Германии подросток угнал автобус, чтобы подвезти подругу в школу

14 марта 2026, 14:49

В Германии школьник без прав угнал автобус и поехал к подруге в другой город

В Германии 15-летний подросток угнал автобус и проехал около 140 км, чтобы подвезти свою подругу в школу. Об этом сообщили в местной полиции.