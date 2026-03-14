Молодожёны разбились на мотоцикле спустя 2 месяца после свадьбы
В Волгодонске произошла трагедия, потрясшая местных жителей. Молодая пара разбилась насмерть, не прожив в браке и двух месяцев. Об этом сообщил начальник отдела Госавтоинспекции МУ МВД России «Волгодонское» Евгений Прасолов, передает kp.ru.
Трагедия произошла 9 марта. 35-летний Сергей на мощном мотоцикле Honda X11 ехал вместе со своей 21-летней супругой Лилианой, которая находилась на пассажирском сиденье. Согласно предварительным данным ГИБДД, мужчина потерял контроль над мотоциклом на высокой скорости. Транспортное средство врезалось в бордюр, после чего опрокинулось и упало с моста.
В результате ДТП водитель и его пассажирка погибли на месте до прибытия скорой помощи, пояснил Прасолов. Пара официально оформила свои отношения 17 января 2026 года.
