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Маленькая девочка утонула на озере в Брянской области

Прокуратура проверяет обстоятельства гибели девочки на озере Орлик-3 в Брянске
Фото: iStock/aetb

В Брянской области на озере Орлик-3 утонула маленькая девочка. Об этом сообщают региональные ГУ МЧС и прокуратура в своих каналах на платформе MAX.



Трагедия произошла вечером в среду. На место трагического инцидента оперативно выехали пожарные из специализированной части, сотрудники полиции и бригада скорой помощи. В прокуратуре подтвердили, что погибший ребёнок — девочка.

Надзорное ведомство взяло на контроль установление всех обстоятельств случившегося. Также в правоохранительных органах проверят, как соблюдается законодательство об обеспечении безопасности людей на воде и о профилактике безнадзорности несовершеннолетних.

Ранее «Радио 1» передавало, что в Хабаровске местная жительница оставила грудного ребёнка в закрытой машине и ушла примерно на 40 минут. Прохожий, заметивший малыша в салоне, сначала попытался разбить стекло, но потом вызвал специалистов. Мать ребенка, прибывшая на место, начала оправдываться, ссылаясь в том числе на деменцию. Подробнее читайте здесь.

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Мария Моисеева

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