Мальчик из России отравился на пенной вечеринке в пятизвёздочном отеле Египта

Фото: iStock/Annadokaz

В Шарм-эш-Шейхе произошел инцидент, в результате которого 12-летний подросток из Салехарда едва не стал жертвой пенной вечеринки в роскошном пятизвёздочном отеле Sunrise Montemare Resort. Об этом пишет «‎Life».



Отдыхая с матерью, мальчик принял участие в популярном развлекательном мероприятии, однако веселье быстро обернулось бедой.

После того как ребенок наглотался пены, его состояние резко ухудшилось. Вечером у него началась сильная рвота, и мать попыталась помочь ему с помощью сорбентов, но это не дало результата. Прибывшая в отель бригада скорой помощи столкнулась с трудностями при установлении капельницы из-за проблем с доступом к вене. В итоге мальчику сделали два укола и назначили препараты для желудка. К утру его самочувствие значительно улучшилось.

В связи с инцидентом администрация отеля создала специальную комиссию для расследования состава пены, использованной на вечеринке. Мать пострадавшего сообщила, что результаты проверки пока не были обнародованы.

Дарья Осипова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0