Мальчик из России отравился на пенной вечеринке в пятизвёздочном отеле Египта

06 июня 2025, 09:22

Фото: iStock/Annadokaz

В Шарм-эш-Шейхе произошел инцидент, в результате которого 12-летний подросток из Салехарда едва не стал жертвой пенной вечеринки в роскошном пятизвёздочном отеле Sunrise Montemare Resort. Об этом пишет «‎Life».