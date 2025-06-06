Мальчик из России отравился на пенной вечеринке в пятизвёздочном отеле Египта
В Шарм-эш-Шейхе произошел инцидент, в результате которого 12-летний подросток из Салехарда едва не стал жертвой пенной вечеринки в роскошном пятизвёздочном отеле Sunrise Montemare Resort. Об этом пишет «Life».
Отдыхая с матерью, мальчик принял участие в популярном развлекательном мероприятии, однако веселье быстро обернулось бедой.
После того как ребенок наглотался пены, его состояние резко ухудшилось. Вечером у него началась сильная рвота, и мать попыталась помочь ему с помощью сорбентов, но это не дало результата. Прибывшая в отель бригада скорой помощи столкнулась с трудностями при установлении капельницы из-за проблем с доступом к вене. В итоге мальчику сделали два укола и назначили препараты для желудка. К утру его самочувствие значительно улучшилось.
В связи с инцидентом администрация отеля создала специальную комиссию для расследования состава пены, использованной на вечеринке. Мать пострадавшего сообщила, что результаты проверки пока не были обнародованы.
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