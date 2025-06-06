В Хабаровском крае опрокинулся автобус с 30 детьми
В Хабаровском крае опрокинулся автобус, который перевозил 30 детей. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.
«По предварительным данным, сегодня в районе дома 12 ул. Молодёжной с. Воронежское-2 Хабаровского района произошло опрокидывание автобуса, который вез детей на экскурсию в зоосад «Приамурский», — передает ведомство в своем telegram-канале.
Предварительно, автобус опрокинулся из-за отказа тормозов. В салоне находилось 30 детей, семь из которых пострадали. У них зафиксированы ушибы, в результате чего их госпитолизировали в больницу. Обстоятельства происшествия устанавливаются.