В российском городе мужчина с психическим расстройством напал с ножом на прохожего

06 июня 2025, 07:23

В Красноярске мужчина с психическим расстройством напал с ножом на прохожего

Фото: iStock/tiero

В Красноярске мужчина, страдающий психическим расстройством, напал с ножом на прохожего во дворе жилых домов. Об этом сообщает региональное управление СК в Telegram-канале.