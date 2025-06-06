В российском городе мужчина с психическим расстройством напал с ножом на прохожего

В Красноярске мужчина с психическим расстройством напал с ножом на прохожего
Фото: iStock/tiero

В Красноярске мужчина, страдающий психическим расстройством, напал с ножом на прохожего во дворе жилых домов. Об этом сообщает региональное управление СК в Telegram-канале.



Инцидент произошел на детской площадке по улице Вильского в четверг вечером. Потерпевший, разговаривая по телефону, стал жертвой беспричинного нападения: он получил не менее двух ударов в область лица и шеи.

Несмотря на травмы, потерпевший смог отбиться от нападавшего и скрыться в торговом павильоне, где вызвал экстренные службы. Очевидцы происшествия обезоружили нападающего до приезда полиции, которая задержала его на месте.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье о покушении на убийство. По предварительным данным, подозреваемый состоит на учете у психиатра. В ближайшее время следствие планирует ходатайствовать об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

Число пострадавших при опрокидывании автобуса в Хабаровском крае выросло до 14. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Дарья Осипова

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