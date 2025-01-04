Мальчик кричал и стучал в дверь, но никто не помог: Когда квартиру открыли, внутри нашли тела троих детей и двух мам

Погибшие дети (Фото: соцсети)
Даже мужчины не могли говорить о пережитом ночью ужасе в Башкирской квартире: они молча стояли на крыльце и курили одну сигарету за другой.
Они узрели, как две женщины и трое детей погибли от отравления газом. Что стало причиной ужасной трагедии — собственная глупость или ошибка при строительстве дома? Подробности читайте в материале «Радио 1».
Женщины выпили по стаканчику, потом ещё и ещё. Екатерина отправилась спать, а Ольга решила принять ванну. Уложив детей, она до конца выкрутила подачу воды на колонке, полным напором пустила газ. А потом неожиданно потеряла сознание.
Фото: istock / Marina_Ph
По одной из версий, у женщины обострилось хроническое заболевание. По странному совпадению именно в этот момент газ начал заполнять квартиру, а огонь в колонке погас.
Выпившая хозяйка квартиры ничего не почувствовала, а вот сын Ольги начал кричать и стучать в дверь. Соседи предположили, что ребенок плачет из-за наказания и решили не беспокоить чужую семью.
Вместе с этим соседи сверху распахнули окна — откуда-то доносился запах газа. Когда крики мальчика стихли, а из-под двери начала вытекать вода, они поняли, что происходит что-то неладное.
Тут же вспомнили, что ключи от квартиры Екатерина оставила кому-то из жильцов. Сосед Николай открыл дверь и замер: в лицо ему ударил запах газа. Он споткнулся о безжизненное тело мальчика, лежащее у порога. Николай попытался привести ребёнка в чувство, но пульс не прощупывался. В коридоре между комнатой и ванной лежала Ольга.
Фото: istock / burcu saritas
В надежде найти хоть кого-то живым, сосед бросился в комнату. Хозяйка квартиры лежала на диване, две маленькие девочки спали на маленьком диване у окна. Николай, не помня себя, начал вытаскивать тела в коридор.
Тем временем прибыли вызванные кем-то сотрудники правоохранительных органов. Спецслужбы отключили газ во всём доме. Тела пролежали в подъезде всю ночь, их увезли только утром.
Утром супруг ушёл на работу, а женщина быстро собрала вещи и вместе с ребёнком отправилась к родителям. Ей было страшно оставаться в доме, где был загазован воздух.
Квартира, полученная Екатериной чуть больше года назад, преобразилась после ремонта. Однако документы на право собственности она ещё не оформила.
Женщина работала вахтовым методом на севере, а дочь оставляла с няней. С Ольгой они были очень близки: обе любили выпить и повеселиться. Екатерина уже несколько месяцев не работала, регулярно употребляла алкоголь. По слухам, её даже кодировали от алкогольной зависимости.
Недавно Ольга познакомила Катю с молодым человеком, который часто приезжал к ней в гости. Однако в тот вечер его никто не видел.
Фото: istock / keira01
В дальнейшем расследование дела опровергнет любые подозрения в криминальной подоплёке.
Расследование и суд по делу длились восемь лет. На скамье подсудимых оказались бывший директор филиала компании «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» (БСРСУ ПР) и директор городской газовой службы. Их обвинили в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
При строительстве дома в 2013-2014 годах были допущены нарушения при монтаже дымовых и вентиляционных каналов, что привело к нарушению герметичности и отсутствию тяги. Это привело к накоплению продуктов горения газа в жилых помещениях.
БСРСУ ПР должна была проверить дымоход и вентиляцию до ввода дома в эксплуатацию, но не сделала этого. Директор компании знал об этом, но подписал акт о сдаче дома, не проверив его должным образом. Директор газовой службы также знал о проблемах, но не отключил газ.
Оба подсудимых не признали вину. Один был приговорён к четырём годам лишения свободы, другому назначили 4 года и 6 месяцев. Осуждённые отбывают наказание в колонии общего режима.
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*Имена изменены
Включила колонку и упала в обморокВ канун Старого Нового года к Екатерине Морозовой*, хозяйке квартиры, приехала близкая подруга Ольга Байрамова* с тремя детьми: шестилетним сыном и двумя дочерьми восьми и девяти лет. Сама Катя тоже только вернулась из санатория, куда отправила свою двенадцатилетнюю дочь, которая только благодаря этому и выжила.
Женщины выпили по стаканчику, потом ещё и ещё. Екатерина отправилась спать, а Ольга решила принять ванну. Уложив детей, она до конца выкрутила подачу воды на колонке, полным напором пустила газ. А потом неожиданно потеряла сознание.
Фото: istock / Marina_Ph
По одной из версий, у женщины обострилось хроническое заболевание. По странному совпадению именно в этот момент газ начал заполнять квартиру, а огонь в колонке погас.
Выпившая хозяйка квартиры ничего не почувствовала, а вот сын Ольги начал кричать и стучать в дверь. Соседи предположили, что ребенок плачет из-за наказания и решили не беспокоить чужую семью.
Вместе с этим соседи сверху распахнули окна — откуда-то доносился запах газа. Когда крики мальчика стихли, а из-под двери начала вытекать вода, они поняли, что происходит что-то неладное.
Тут же вспомнили, что ключи от квартиры Екатерина оставила кому-то из жильцов. Сосед Николай открыл дверь и замер: в лицо ему ударил запах газа. Он споткнулся о безжизненное тело мальчика, лежащее у порога. Николай попытался привести ребёнка в чувство, но пульс не прощупывался. В коридоре между комнатой и ванной лежала Ольга.
Фото: istock / burcu saritas
В надежде найти хоть кого-то живым, сосед бросился в комнату. Хозяйка квартиры лежала на диване, две маленькие девочки спали на маленьком диване у окна. Николай, не помня себя, начал вытаскивать тела в коридор.
Тем временем прибыли вызванные кем-то сотрудники правоохранительных органов. Спецслужбы отключили газ во всём доме. Тела пролежали в подъезде всю ночь, их увезли только утром.
Хлипкий домСоседка Екатерины в интервью «КП-Уфа» рассказала, что квартиры они получили в августе 2014 года по программе сноса ветхого жилья.
«Здесь и стены вон картонные и двери еле держатся. И на газовое оборудование денег пожалели: колонки у нас – китайский ширпотреб. Не так давно у соседки-пенсионерки колонка погасла – ладно, вытащили ее вовремя, откачали. А ведь одна искра — и взлетели бы все на воздух. Газовики на нас уже рукой махнули: говорят, мол, запахнет газом — открывайте окна», — пояснила онаТу ночь она провела без сна, сидя у кроватки своего ребёнка, пытаясь отойти от шока.
Утром супруг ушёл на работу, а женщина быстро собрала вещи и вместе с ребёнком отправилась к родителям. Ей было страшно оставаться в доме, где был загазован воздух.
Глупость или вина застройщика?В квартире Морозовой проверили колонку в присутствии специалистов. После этого устройство забрали на экспертизу. По одной из версий, жильцы могли погибнуть из-за собственной неосторожности: окна и вентиляционные отверстия были закрыты.
«Я не могу прокомментировать качество и работоспособность газовых колонок. Дом новый, колонки используются вторую зиму. Одна или две, действительно, ремонтировались газовыми службами. К другим претензий не предъявлялось и не могло быть. К застройщикам у нас претензий тоже нет», — заявил «КП» Ильдар Фасхутдинов, замглавы администрации Бирского района.Фото: istock / brizmaker
Квартира, полученная Екатериной чуть больше года назад, преобразилась после ремонта. Однако документы на право собственности она ещё не оформила.
Женщина работала вахтовым методом на севере, а дочь оставляла с няней. С Ольгой они были очень близки: обе любили выпить и повеселиться. Екатерина уже несколько месяцев не работала, регулярно употребляла алкоголь. По слухам, её даже кодировали от алкогольной зависимости.
Недавно Ольга познакомила Катю с молодым человеком, который часто приезжал к ней в гости. Однако в тот вечер его никто не видел.
Три рюмкиСоседи предполагали, что инцидент могли подстроить. На кухне обнаружили три рюмки, но был ли там кто-то ещё — неизвестно.
Фото: istock / keira01
В дальнейшем расследование дела опровергнет любые подозрения в криминальной подоплёке.
Расследование и суд по делу длились восемь лет. На скамье подсудимых оказались бывший директор филиала компании «Башкирское специализированное ремонтно-строительное управление противопожарных работ» (БСРСУ ПР) и директор городской газовой службы. Их обвинили в оказании услуг, не соответствующих требованиям безопасности.
При строительстве дома в 2013-2014 годах были допущены нарушения при монтаже дымовых и вентиляционных каналов, что привело к нарушению герметичности и отсутствию тяги. Это привело к накоплению продуктов горения газа в жилых помещениях.
БСРСУ ПР должна была проверить дымоход и вентиляцию до ввода дома в эксплуатацию, но не сделала этого. Директор компании знал об этом, но подписал акт о сдаче дома, не проверив его должным образом. Директор газовой службы также знал о проблемах, но не отключил газ.
Оба подсудимых не признали вину. Один был приговорён к четырём годам лишения свободы, другому назначили 4 года и 6 месяцев. Осуждённые отбывают наказание в колонии общего режима.
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*Имена изменены
Алина Юрчак