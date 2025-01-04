Труп в чемодане и загадочная смерть трех сестер: Топ самых загадочных преступлений в России в 2024 году

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Каждый год в мире происходит ряд криминальных историй, которые потрясают мир, а их разгадка может затянуться на долгие годы, а иногда и десятилетия. В данном материале подобраны самые загадочные убийства и исчезновения в России за 2024 год, тайна которых до сих пор не раскрыта. Источник публикации KP.RU.
Мать из Перми с трупом сына в чемодане
Данная история произошла в июле. Тогда бездомный нашел неизвестный чемодан возле мусорных баков. Открыв его мужчина обнаружил тело девятилетнего мальчика, на теле которого были множественные синяки и колотые раны. Также на шее ребенка остался след от удавки.
По камерам видеонаблюдения полиция вышла на след 34-летней Ирины Шатовой, являющейся матерью мальчика. Она шла с чемоданом от подъезда в сторону реки Кама. Шатова проходила с телом мальчика по центру Перми полночи.
После задержания женщина заявляла, ее сына убили коллекторы из-за многомиллионных долгов Шатовой. После она признала свою вину и рассказала, что пошла на это чтобы избавить мальчика от страданий. Сама Шатова хотела покончить жизнь самоубийством.
Загадка смерти троих сестер из Санкт-Петербурга
Следующая история произошла также в июле. Тогда на Комендантском проспекте Северной столицы были обнаружены тела троих сестер, проживающих вместе. Их тела нашел брат девушек, который пришел их проведать. Сестры лежали в закрытой комнате изнутри и не имели никаких следов насилия.
Семья девушек была многодетная и глубоко религиозная. Их отцом был настоятель храма, умерший в 2022 году. Сестры вели затворнический образ жизни и не пускали на порог квартиры даже собственную мать, которая периодически привозила им продукты.
После проведения экспертиз выяснилось, что девушки не принимали наркотические вещества, а их тела не имеют следов насилия. Одной из версий является смерть от голода, так как сестры перед смертью стали отказываться от еды и денег. Родственники не надеются, что тайна их кончины когда-нибудь раскроется.
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Гибель четырех детей от неизвестного яда в Красноярске
В сентябре Красноярский край стал местом загадочного отравления четырех детей. Все началось с вызова скорой, на которой забрали семью с общим отравлением. Врачам удалось спасти только отца и беременную мать. Их дети в возрасте от 6 до 13 лет погибли.
По результатам экспертизы правоохранители обнаружили на телах следы инсектицида. Этим средством отец травил дом от насекомых. Под подозрением сразу оказался родитель, однако у следователей возникли сомнения, так как за последние 50 лет не зафиксировано ни одной смерти от Дихлофоса.
Убийство маленьких девочек в многодетной семье из Тольятти
Трагедия случилась в начале октября. Тогда на балконе одной из квартир были найдены тела девочек двух и пяти лет. Подозрения пали на их 13-летнюю сестру, которая осталась с убитыми. Когда тела обнаружили, сестра гуляла в парке возле дома и не скрывала, что это она зарезала детей.
Сейчас подросток проходит проверку на вменяемость. Она не проходит по делу как подозреваемая, так как ей еще не исполнилось 14 лет. Полиция не исключает, что девочка взяла на себя вину, так как наказание ей не грозит.
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