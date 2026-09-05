Ребенок умер от редко встречающейся болезни
В австралийском Брисбене от последствий критической нехватки витамина С скончался шестилетний мальчик. Согласно выводам коронера, именно авитаминоз с высокой долей вероятности спровоцировал остановку сердца у ребенка.
У погибшего зафиксировали клинические признаки цинги — заболевания, которое в наши дни диагностируется крайне редко. Об этом сообщает Daily Mail.
Коннор Дин поступил в медучреждение в июле 2024 года с жалобами на усиливающиеся боли в ногах и серьезные трудности при ходьбе. Во время диагностики, проводившейся под наркозом, у ребенка внезапно остановилось сердце. Это привело к необратимым повреждениям головного мозга. В августе того же года мальчик скончался.
Проведенные после смерти лабораторные анализы показали аномально низкий уровень аскорбиновой кислоты в организме, а изменения в костной ткани полностью соответствовали картине цинги. Коронер отметила, что точный механизм, приведший к остановке сердца, установить не удалось. Однако лечащие врачи и судмедэксперт сошлись во мнении, что наиболее вероятной первопричиной стала именно витаминная недостаточность.
Известно, что у ребенка также диагностировали синдром Дауна, врожденный порок сердца, требовавший операции, и серьезные расстройства пищевого поведения. Материалы расследования указывают, что в определенный период рацион мальчика полностью исключал овощи и фрукты. Принимаемый им поливитаминный комплекс не содержал витамина С. При этом коронер не нашла убедительных доказательств того, что сам препарат мог напрямую стать причиной летального исхода.
Итоговым диагнозом, объясняющим ухудшение состояния Коннора, стала «тяжелая, угрожающая жизни цинга» — именно такой версии придерживались все специалисты, участвовавшие в лечении. Цинга (скорбут) возникает из-за острого дефицита аскорбиновой кислоты, которая играет ключевую роль в синтезе коллагена.
Ее нехватка приводит к ослаблению соединительных тканей. В прошлые века эта болезнь была бичом моряков и полярных исследователей, чей рацион был лишенным свежих растительных продуктов.
Читайте также: