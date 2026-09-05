Ребенок умер от редко встречающейся болезни

05 сентября 2026, 15:46

Daily Mail: шестилетний мальчик скончался от цинги в Австралии

Фото: istockphoto/mirror-images

В австралийском Брисбене от последствий критической нехватки витамина С скончался шестилетний мальчик. Согласно выводам коронера, именно авитаминоз с высокой долей вероятности спровоцировал остановку сердца у ребенка.