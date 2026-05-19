Ребенок умер на приеме у врача в Новороссийске

19 мая 2026, 18:13

РИА Новости: врача временно отстранили после смерти ребенка на приеме

Фото: istockphoto/sudok1

В частной клинике Новороссийска врача, на приёме у которой скончался восьмилетний ребёнок, временно отстранили от работы, она находится в отпуске. Об этом РИА Новости сообщили в медучреждении.





Трагедия произошла 12 мая. По данным СУ СК РФ по Краснодарскому краю, восьмилетний мальчик умер из-за некачественного оказания медицинской помощи. Возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Также начал проверку территориальный орган Росздравнадзора.



В самой клинике организовали внутреннее расследование. В медучреждении также заявили, что в адрес врача поступают угрозы расправой — соответствующее сообщение опубликовали 15 мая в канале медцентра в Макс.



По информации надзорных органов, ребёнок поступил с высокой температурой. После внутривенного введения антибиотика у него развился анафилактический шок.



