Мальчик лишился руки в утробе матери

В Британии мальчик лишился руки в утробе матери из-за редкой аномалии
Фото: iStock/gorodenkoff

В Великобритании мальчик лишился руки в утробе матери. Подробности приводит Independent.



Инцидент произошел в графстве Дарем. 33-летняя Фэйт Ричмонд и 30-летний Том Нобл пришли на УЗИ на 15-ой неделе беременности. Врачи сообщили им о редкой врожденной аномалии — ребенок развивался без кисти левой руки.

Причиной стал синдром амниотических перетяжек. По словам медиков, волокнистая ткань амниотического мешка потеряла эластичность и перетянула конечность плода, что привело к самопроизвольной ампутации прямо в утробе матери.

Родители мальчика, названного Эзрой, считают, что их сын, несмотря на свою особенность, родился счастливым и здоровым.

Лидия Пономарева

