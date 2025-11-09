Житель Сергиева Посада зарезал знакомого во время ссоры
В Сергиевом Посаде мужчина зарезал знакомого во время ссоры. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного управления Следственного комитета РФ.
Отмечается, что 59-летний местный житель, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил знакого ножом в грудь после вспыхнувшего конфликта.
Подозреваемого уже задержали. Ранее он был судим за аналогичные преступления. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по статье об убийстве.
Следователи изъяли орудие убийства и готовят ходатайство о заключении задержанного под стражу.
