ТАСС: В Петербурге провалился асфальт площадью 40 квадратов
Холодная вода хлынула на проезжую часть на Светлановской площади Петербурга. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на коммунальщиков.
Причиной стал разрыв трубы холодного водоснабжения диаметром 500 миллиметров. Имеется провал площадью около 40 кв. м и глубиной примерно два метра.
По предварительной информации, повреждение дорожного полотна не угрожает ближайшим зданиям, но холодное водоснабжение пришлось отключить в шести домах, пять из которых жилые.
На месте работают все экстренные службы. К 1:30 сотрудники «Водоканала» локализовали утечку, большая часть воды ушла в канализацию. Восстановить благоустройство в месте провала предполагается к утру 12 ноября.
