В Краснодаре женщина выбросила гирлянду из российских флагов

09 ноября 2025, 15:25

Фото: iStock/macky_ch

В Краснодаре полиция проводит проверку после появления в сети видео, на котором женщина срывает гирлянду из российских флагов у одного из зданий на улице Ратной Славы и выбрасывает её в мусорный контейнер. Об этом сообщают «Краснодарские известия».