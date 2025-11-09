В Краснодаре женщина выбросила гирлянду из российских флагов
В Краснодаре полиция проводит проверку после появления в сети видео, на котором женщина срывает гирлянду из российских флагов у одного из зданий на улице Ратной Славы и выбрасывает её в мусорный контейнер. Об этом сообщают «Краснодарские известия».
На записи видно, как неизвестная подходит к зданию, снимает связку флажков и направляется к мусорным бакам, где выбрасывает их. После публикации видео пользователи в комментариях резко осудили её действия, назвав поступок неуважительным и требуя привлечь женщину к ответственности.
Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Краснодарскому краю, по данному факту проводится проверка. По окончании разбирательства правоохранители примут процессуальное решение, а действиям гражданки дадут правовую оценку.
В настоящее время сотрудники полиции устанавливают личность женщины и мотивы её поступка.
