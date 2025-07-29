В российском регионе пенсионерка погибла, упав с колеса обозрения
Трагедия случилась днём 29 июля в городе Рубцовск в Алтайском крае. Пожилая женщина погибла, упав с колеса обозрения. Подробности сообщает Telegram-канал «Инцидент Рубцовск».
Падение пенсионерки с аттракциона произошло в городском парке. Со слов очевидцев, женщина поднялась на колесе обозрения на значительную высоту, и по неустановленным причинам, «вышла» из кабины. От полученных травм пенсионерка скончалась на месте.
Официальные органы никакого подтверждения данной информации не предоставили. Однако в Прокуратуре Алтайского края сообщили, что по указанному инциденту будет проведена проверка на предмет соблюдения правил безопасности при эксплуатации аттракциона, по результатам которой будут приняты меры по контролю ситуации.
Ранее сообщалось о владельце аттракционов из Новочеркасска, которого подозревают в распространении порно с несовершеннолетними.
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