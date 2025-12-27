Мальчик остановил вора в стиле фильма «Один дома»

27 декабря 2025, 17:05

В США оставшийся один дома мальчик помог полиции поймать вора

Фото: iStock/MattGush

В США 12-летний мальчик, оставшись один дома, помог поймать вора, который проник в его дом. Об этом пишет газета New York Post.





Инцидент произошел днем вторника, 23 декабря, в городе Медфорд, штат Нью-Йорк. В тот день Тристен Тейлор находился у себя в комнате, когда услышал звук разбитого стекла и шаги на кухне.



Школьник не растерялся: он сразу же выбрался наружу через окно, нашел укрытие и позвонил в полицию. Ожидая ее прибытия, он наблюдал, как внутри ходит незнакомец.



Полицейским понадобилось всего три минуты, чтобы добраться до места и задержать грабителя. Им оказался 53-летний бездомный Кристиан Гарсия. После этого подросток позвонил матери и сообщил о случившемся.

«Он был такой спокойный, и я сначала подумала, что он шутит. Тогда он передал трубку полицейскому, и только тогда я поняла, что все серьезно», — призналась женщина.