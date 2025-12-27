В Италии задержали обвиняемого в России бывшего сенатора
В Италии задержали бывшего сенатора Виктора Хорошавцева, которого в России обвиняют по уголовному делу. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
По данным издания, на следующий день после задержания — в Рождество — защита убедила Миланский апелляционный суд не оставлять его под арестом. При этом российская сторона, выдавшая международный ордер, считает Хорошавцева предполагаемым руководителем «высокоорганизованной преступной организации».
Несмотря на запрос о заключении под стражу, миланский суд постановил освободить Хорошавцева, указав, что юридическое взаимодействие с Россией затрудняется из‑за выхода РФ из Совета Европы.
Ранее также сообщалось о задержании бывшего депутата из России в Таиланде.
