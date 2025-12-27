Один альпинист погиб и двое пропали без вести в горах Казахстана
Один альпинист погиб и двое пропали без вести, предположительно, после схода лавины в горах Казахстана. Об этом сообщает телеграм-канал SHOT.
По его данным, 24 декабря группа из трех человек отправилась в поход на Пик Тянь-Шань (также известный как Пик Локомотив) в Алма-Атинской области. В ночь на 26 декабря они перестали выходить на связь, и обеспокоенные семьи обратились в спасательные службы.
На высоте 3700 метров поисковики обнаружили и спустили вниз тело одного погибшего. Двоих других туристов продолжают искать. По одной из версий, их могло накрыть лавиной. Есть ли среди альпинистов россияне, пока не известно. Другие подробности уточняются.
Также в декабре в районе горы Ослянка Пермская края потерялись две группы туристов. Вскоре их нашли живыми в пяти километрах от турбазы.
