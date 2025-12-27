Потерявшую память россиянку нашли в тайском госпитале без документов

27 декабря 2025, 15:00

Baza: в Таиланде российская туристка потеряла память и попала в госпиталь

Фото: istockphoto/ArtRachen01

Россиянку, переставшую выходить на связь с родными, нашли в одной из больниц Таиланда. Об этом пишет телеграм-канал Baza.