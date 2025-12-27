Потерявшую память россиянку нашли в тайском госпитале без документов
Россиянку, переставшую выходить на связь с родными, нашли в одной из больниц Таиланда. Об этом пишет телеграм-канал Baza.
По информации СМИ, в декабре девушку доставили в медучреждение на острове Самуи. Она не могла назвать свое имя, ничего не помнила, при ней не было документов.
Позже удалось установить, что пациентку зовут Диана, ей 26 лет, она родом из Самарской области. С мая 2025 года гражданка путешествовала по странам Азии, а в Таиланд приехала после Вьетнама.
Во время поездки Диана регулярно общалась с близкими, однако в декабре ее сообщения стали тревожными. По словам дяди, она начала писать с матом, а в голосовых заметках ругалась и резко реагировала.
К концу декабря связь полностью оборвалась. Знакомые туристки утверждают, что у нее были проблемы с психическим состоянием, а также она иногда употребляла запрещенные вещества.
Сейчас родственники пытаются найти способ вернуть Диану домой и организовать дальнейшее лечение.
Читайте также: